ΕΒΕΠ: Υψηλότερο το ενεργειακό κόστος για τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η πρόταση για το «Energy Industrial Reset»

Όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ, οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν έως 22% ακριβότερο ρεύμα από τον μέσο όρο της ΕΕ, γεγονός που μειώνει την ανταγωνιστικότητα και απαιτεί εθνική παρέμβαση με νέα εργαλεία