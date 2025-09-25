Θεοδωρόπουλος: Εταιρείες της βαριάς βιομηχανίας μελετούν το ενδεχόμενο να κλείσουν δύο μεγάλα εργοστάσια λόγω ενέργειας

Πρόκειται για «εταιρείες που θα πονέσει η οικονομία μας αν τις χάσουμε», προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ