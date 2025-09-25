Θεοδωρόπουλος: Εταιρείες της βαριάς βιομηχανίας μελετούν το ενδεχόμενο να κλείσουν δύο μεγάλα εργοστάσια λόγω ενέργειας
Θεοδωρόπουλος: Εταιρείες της βαριάς βιομηχανίας μελετούν το ενδεχόμενο να κλείσουν δύο μεγάλα εργοστάσια λόγω ενέργειας
Πρόκειται για «εταιρείες που θα πονέσει η οικονομία μας αν τις χάσουμε», προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ
Ένα ηχηρό καμπανάκι κινδύνου για το ενεργειακό κόστος έκρουσε χθες το βράδυ ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος αφήνοντας να εννοηθεί ότι δύο μεγάλες βιομηχανίες της χώρας δύο μεγάλες βιομηχανίες στη χώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο να βάλουν «λουκέτο».
Η προειδοποίηση ήλθε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας παρουσία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη και ενώ η κυβέρνηση εξετάζει τον τρόπο, με βάση το ιταλικό μοντέλο, που θα μπορούσε να αποσυμπιέσει κάπως τα πράγματα.
«Δυστυχώς, έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά (σσ στο κόστος ενέργειας) από τους ανταγωνιστές μας όπως η Τουρκία, είτε ανταγωνιστές της κεντρικής Ευρώπης και της δυτικής Ευρώπης. Αυτό μας φέρνει όλους σε μια κατάσταση αρκετά δυσχερή. Δε σας κρύβω ότι στον ΣΕΒ υπάρχουν ήδη δύο εταιρείες, οι οποίες, αντιλαμβάνομαι, από τον τρόπο με τον οποίο θέτουν τα θέματα, ότι μελετούν το ενδεχόμενο να κλείσουν δύο μεγάλα εργοστάσια στην Ελλάδα, εάν δε δοθεί σύντομα κάποια λύση. Εταιρείες της βαριάς βιομηχανίας και εταιρείες που θα πονέσει η οικονομία μας αν τις χάσουμε», προειδοποίησε ο κ. Θεοδωρόπουλος.
«Η βαριά βιομηχανία μας δεν ανταγωνίζεται εντός Ελλάδας. Ανταγωνίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τα σημερινά δεδομένα, οι παραγωγικές μονάδες έχουν καταστεί μη ανταγωνιστικές», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στην πρόσφατη διυπουργική σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για το ενεργειακό κόστος, με τη συμμετοχή και του ίδιου, σημείωσε ότι επί του παρόντος δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Όπως είπε πρόταση της βιομηχανίας είναι η υιοθέτηση ενός μηχανισμού κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου ιταλικού ο οποίος έχει περάσει και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ. Ξεκαθάρισε πάντως ότι υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να μελετηθούν ακόμη.
Ο κ. Θεοδωρόπουλος άσκησε σκληρή κριτική στις πολιτικές της Κομισιόν, χαρακτηρίζοντας ευχολογία τα actions που προτείνει στις χώρες το Clean Industrial Deal, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο άμεσης εφαρμογής παρά είναι όλα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και κυρίως ότι απευθύνονται σε χώρες με μεγάλα δημοσιονομικά περιθώρια.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ στάθηκε στα «σαθρά θεμέλια», όπως είπε, της πράσινης μετάβασης και το μεγάλο πρόβλημα των δικτύων, ψέγοντας μάλιστα τις ευρωπαϊκές Αρχές για το γεγονός ότι αν και έχει περάσει ένας χρόνος απ’ την κατάθεση της έκθεσης Ντράγκι, μόλις το 11,2% των προτάσεων έχει εφαρμοστεί.
