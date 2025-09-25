Γάμος ανάμεσα σε Adidas και Puma; Μια θρυλική αντιπαλότητα φτάνει στο τέλος
Η οικογενειακή διαμάχη που διαμόρφωσε τη βιομηχανία αθλητικών υποδημάτων, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, φαίνεται ότι θα λήξει με έναν επιχειρηματικό γάμο
Η ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα αδελφών που τσακώθηκαν μεταξύ τους και κατέληξαν αντίπαλοι και κάποιες φορές εχθροί, παρά τους οικογενειακούς τους δεσμούς. Ετσι, ακόμα ένα διάσημο ζευγάρι αδελφών που η αντιπαλότητα τους έμεινε στην σύγχρονη ιστορία, φαίνεται να τα “ξαναβρίσκει”. Πρόκειται για τους αδελφούς Dassler, η διαμάχη των οποίων δημιούργησε δυο από τις πιο γνωστές μάρκες αθλητικών ειδών παγκοσμίως: την Adidas και την Puma. Σήμερα, η Adidas φαίνεται να εξετάζει την εξαγορά της Puma. Αν αυτή η συμφωνία προχωρήσει, δεν θα είναι απλώς μια ακόμη εταιρική συγχώνευση, αλλά ίσως το συμβολικό τέλος μιας από τις πιο θρυλικές αντιπαλότητες στην ιστορία των επιχειρήσεων.
Για τους λάτρεις των αθλητικών παπουτσιών, της κουλτούρας του δρόμου και των αθλητικών ενδυμάτων, η Adidas και η Puma είναι βέβαια, κάτι περισσότερο από απλοί ανταγωνιστές. Είναι μια ιστορία που διαμόρφωσε τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων αθλητικών ειδών. Για να κατανοήσουμε τη δυνητική σημασία αυτής της εξαγοράς, πρέπει όμως να επιστρέψουμε σχεδόν έναν αιώνα πίσω, στη μικρή βαυαρική πόλη Herzogenaurach της Γερμανίας.
