Σε υψηλό 16 μηνών ο ιδιωτικός τομέας στην Ευρωζώνη: Οι γερμανικές υπηρεσίες αντισταθμίζουν τη γαλλική ύφεση

Η Ευρωζώνη κατέγραψε τον Σεπτέμβριο τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης ιδιωτικού τομέα σε 16 μήνες, με ώθηση από τις γερμανικές υπηρεσίες, ενώ η Γαλλία βυθίστηκε σε πολιτική και οικονομική αστάθεια