Σε υψηλό 16 μηνών ο ιδιωτικός τομέας στην Ευρωζώνη: Οι γερμανικές υπηρεσίες αντισταθμίζουν τη γαλλική ύφεση
Η Ευρωζώνη κατέγραψε τον Σεπτέμβριο τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης ιδιωτικού τομέα σε 16 μήνες, με ώθηση από τις γερμανικές υπηρεσίες, ενώ η Γαλλία βυθίστηκε σε πολιτική και οικονομική αστάθεια
Ο ιδιωτικός τομέας της Ευρωζώνης επεκτάθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 16 μηνών, καθώς η ισχυρή επίδοση στις γερμανικές υπηρεσίες αντιστάθμισε την ύφεση στη Γαλλία.
Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο στις 51,2 μονάδες από 51 τον Αύγουστο, ενισχύοντας την απόσταση από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει σταθεροποίηση.
Η έκθεση έδειξε διαφοροποιημένη εικόνα εντός της Ευρωζώνης. Η Γαλλία υπέφερε από νέα κυβερνητική κατάρρευση και την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για περικοπές δαπανών. Στη Γερμανία, αντίθετα, οι υπηρεσίες κινήθηκαν στον ταχύτερο ρυθμό τους για το έτος.
Η μεταποίηση παρέμεινε αδύναμο σημείο για το μπλοκ των 20 χωρών, με τον δείκτη να πέφτει ξανά κάτω από το όριο των 50 μονάδων, μόλις λίγους μήνες μετά την έξοδο από πολυετή στασιμότητα.
«Η Ευρωζώνη παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης», δήλωσε ο οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank Κύρος ντε λα Ρούμπια, προειδοποιώντας ωστόσο ότι «απέχουμε ακόμη πολύ από το να δούμε πραγματική δυναμική».
