UBS: Οι προβλέψεις για μετοχές, δείκτες και ομόλογα – Τεχνολογία και αναδυόμενες αγορές στο επίκεντρο
Τοποθετεί τον S&P 500 στις 6.100 μονάδες και τον Stoxx 600 στις 600 μονάδες έως το τέλος του 2025 - Βασικό αφήγημα η υπεραπόδοση της τεχνολογίας έναντι της ενέργειας
Η UBS, στη νέα της ανάλυση για τις παγκόσμιες αγορές (22 Σεπτεμβρίου 2025), τονίζει ότι οι περικοπές επιτοκίων της Fed αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό καταλύτη για τις μετοχές, με το σενάριο της «ήπιας προσγείωσης» να παραμένει το πιθανότερο. Όπως σημειώνουν οι στρατηγικοί αναλυτές του οίκου, όταν η Fed μειώνει τα επιτόκια χωρίς να έχει προηγηθεί ύφεση, οι μετοχές καταγράφουν σταθερά ανοδικές επιδόσεις: ιστορικά, σε τέτοιες περιπτώσεις, ο S&P 500 έχει κινηθεί ανοδικά κατά 14-17% σε διάστημα ενός έτους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η UBS τοποθετεί τον S&P 500 στις 6.100 μονάδες έως το τέλος του 2025, ενώ για την Ευρώπη προβλέπει τον Stoxx 600 στις 600 μονάδες. Για τις παγκόσμιες αγορές, ο στόχος του MSCI ACWI είναι στις 960 μονάδες, ενώ για την Ιαπωνία ο δείκτης TOPIX προβλέπεται να φτάσει στις 2.900 μονάδες. Στις αναδυόμενες αγορές, η UBS εκτιμά ότι ο δείκτης MSCI EM θα κινηθεί στις 1.260 μονάδες, με επιπλέον ενίσχυση του MSCI Asia ex-Japan στις 825 μονάδες. Το βασικό αφήγημα είναι η υπεραπόδοση της τεχνολογίας έναντι της ενέργειας, καθώς η πρώτη εμφανίζει διαχρονικά ισχυρή δυναμική σε περιβάλλον μείωσης επιτοκίων, ενώ η δεύτερη τείνει να υποαποδίδει.
Παράλληλα, οι αναλυτές δίνουν πιθανότητα 35% στο σενάριο δημιουργίας «φούσκας» στις μετοχές μέχρι το 2026, επισημαίνοντας ότι οι προϋποθέσεις συγκεντρώνονται (χαμηλά επιτόκια, θετική ρευστότητα, υψηλή αποτίμηση μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών). Ωστόσο, τονίζουν ότι δεν έχουμε ακόμη εισέλθει σε φάση ακραίων αποτιμήσεων.
