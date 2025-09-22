UBS: Οι προβλέψεις για μετοχές, δείκτες και ομόλογα – Τεχνολογία και αναδυόμενες αγορές στο επίκεντρο

Τοποθετεί τον S&P 500 στις 6.100 μονάδες και τον Stoxx 600 στις 600 μονάδες έως το τέλος του 2025 - Βασικό αφήγημα η υπεραπόδοση της τεχνολογίας έναντι της ενέργειας