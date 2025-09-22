Βουτιά στα κρυπτονομίσματα: Διαγράφηκαν 1,5 δισ. δολ – Πτώση σε Ether και Bitcoin
Βουτιά στα κρυπτονομίσματα: Διαγράφηκαν 1,5 δισ. δολ – Πτώση σε Ether και Bitcoin

Το Ether υποχώρησε έως και 9%, στα 4.075 δολάρια

Βουτιά στα κρυπτονομίσματα: Διαγράφηκαν 1,5 δισ. δολ – Πτώση σε Ether και Bitcoin
Οι επενδυτές στα κρυπτονομίσματα είδαν τη Δευτέρα να ρευστοποιούνται αισιόδοξες θέσεις αξίας άνω των 1,5 δισ. δολαρίων, γεγονός που προκάλεσε ισχυρή πτώση, με τα μικρότερα tokens να πλήττονται περισσότερο.

Το Ether υποχώρησε έως και 9%, στα 4.075 δολάρια, καθώς σχεδόν μισό δισ. δολάρια σε μοχλευμένες long θέσεις στο δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα ρευστοποιήθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass. Το Bitcoin κατέγραψε πτώση σχεδόν 3%, στα 111.998 δολάρια.
Βουτιά στα κρυπτονομίσματα: Διαγράφηκαν 1,5 δισ. δολ – Πτώση σε Ether και Bitcoin

Περισσότεροι από 407.000 traders εκκαθαρίστηκαν μέσα σε διάστημα 24 ωρών, δείχνουν τα δεδομένα. Η πτώση οδήγησε προσωρινά τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων κάτω από τα 4 τρισ. δολάρια, πριν σημειωθεί μια μερική ανάκαμψη.

Πηγή: newmoney.gr

