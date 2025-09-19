Lamda: Στην αγορά επιπλέον 400 έως 470 σπίτια στο Ελληνικό έως και το πρώτο τρίμηνο του 2026
Lamda: Στην αγορά επιπλέον 400 έως 470 σπίτια στο Ελληνικό έως και το πρώτο τρίμηνο του 2026
Από 12- 15 μήνες για να βγουν οι άδειες στο πλαίσιο του νέου mega deal με την ΙΟΝ
Επιπλέον σπίτια από 100 έως 120 στον αριθμό έως το τέλος του έτους και από 300 -350 εντός του α’ τριμήνου του 2026 σκοπεύει να βγάλει στην αγορά η LAMDA Development εντός της έκτασης του Ελληνικού. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας που ανακοινώθηκε με το ION Group για το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας εντός της έκτασης του Ελληνικού στην επένδυση που θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ, η διοίκηση υπολογίζει ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα 12- 15 μηνών προκειμένου να βγουν οι άδειες για το project. Επιπλέον η εταιρεία υπολογίζει ότι θα επιτύχει τον στόχο των 500 εκατ. ευρώ επενδύσεων εφέτος και όπως δηλώνεται «παραμένουμε εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού παρά τις δυσκολίες της κατασκευαστικής αγοράς».
Τα παραπάνω ανέφερε η διοικητική ομάδα του ομίλου, οι κ.κ. Απόστολος Ζαφόλιας και Χάρης Γκορίτσας στο πλαίσιο της χθεσινής (18/9) ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του α΄εξαμήνου. Το σύνολο των επενδύσεων στο Ελληνικό ανέρχονται στα 744 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 210 εκατ. ευρώ αφορούν τα έργα υποδομών και 534 εκατ. ευρώ τα κτίρια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τα παραπάνω ανέφερε η διοικητική ομάδα του ομίλου, οι κ.κ. Απόστολος Ζαφόλιας και Χάρης Γκορίτσας στο πλαίσιο της χθεσινής (18/9) ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του α΄εξαμήνου. Το σύνολο των επενδύσεων στο Ελληνικό ανέρχονται στα 744 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 210 εκατ. ευρώ αφορούν τα έργα υποδομών και 534 εκατ. ευρώ τα κτίρια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα