Tacos, burgers και Gen Z: Η «μάχη» στο TikTok, το Jackaroo και το φαινόμενο Taco Bell
Tacos, burgers και Gen Z: Η «μάχη» στο TikTok, το Jackaroo και το φαινόμενο Taco Bell
Η Gen Z μετατρέπει το street food σε πολιτισμικό φαινόμενο: ουρές, stories και επενδύσεις φτιάχνουν μια νέα αγορά όπου η γεύση συναντά το lifestyle και τη διεθνή τάση
Από τις ουρές στα Wendy’s στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και τα Goody’s που έγιναν στέκια φοιτητών τη δεκαετία του ’90, μέχρι τα σημερινά Jackaroo και Taco Bell, το street food υπήρξε πάντα κάτι παραπάνω από γρήγορο φαγητό. Για τους νέους, ήταν τόπος συνάντησης, μια μικρή κίνηση ανεξαρτησίας και ο «καθρέφτης» κάθε γενιάς. Αν κάποτε το burger στο Σύνταγμα ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμαινε «άγγιγμα Αμερικής», σήμερα οι ουρές έξω από ένα taco spot ή ένα street burger joint σημαίνουν εμπειρία που μοιράζεται στο TikTok και στο Instagram.
Το φαγητό ως story
Το φαγητό δεν είναι πια μόνο γεύση. Για τη νέα γενιά είναι αφήγηση, εμπειρία, lifestyle. Ειδικά για τη Gen Z, κάθε έξοδος σε εστιατόριο ή αλυσίδα street food συνοδεύεται από την ανάγκη να μοιραστούν στο TikTok και το Instagram την πρώτη μπουκιά ενός λαχταριστού burger ή ενός πρωτότυπου taco. Το να περιμένουν στην ουρά για ένα καινούργιο κατάστημα δεν θεωρείται χαμένος χρόνος. Aντίθετα, είναι κομμάτι της εμπειρίας που αποτυπώνεται σε stories και σε βίντεο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Το φαγητό ως story
Το φαγητό δεν είναι πια μόνο γεύση. Για τη νέα γενιά είναι αφήγηση, εμπειρία, lifestyle. Ειδικά για τη Gen Z, κάθε έξοδος σε εστιατόριο ή αλυσίδα street food συνοδεύεται από την ανάγκη να μοιραστούν στο TikTok και το Instagram την πρώτη μπουκιά ενός λαχταριστού burger ή ενός πρωτότυπου taco. Το να περιμένουν στην ουρά για ένα καινούργιο κατάστημα δεν θεωρείται χαμένος χρόνος. Aντίθετα, είναι κομμάτι της εμπειρίας που αποτυπώνεται σε stories και σε βίντεο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα