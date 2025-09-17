Eurostat: Στο 2% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο – Στο 3,1% στην Ελλάδα
Eurostat: Στο 2% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο – Στο 3,1% στην Ελλάδα
Οι αυξήσεις στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα παραμένουν οι κύριοι οδηγοί του πληθωρισμού, ενώ η ενέργεια συνεχίζει να έχει αρνητική συμβολή
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,0% τον Αύγουστο 2025, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ωστόσο, υποχώρησε από τον Αύγουστο του 2024 όπου ήταν στο 2,2%.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθωρισμός έμεινε σταθερός στο 2,4%, ίδιος με τον Ιούλιο και αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024.
Στην Ευρωζώνη, οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,0%), στη Γαλλία (0,8%) και στην Ιταλία (1,6%). Οι υψηλότεροι ρυθμοί εμφανίστηκαν στη Ρουμανία (8,5%), την Εσθονία (6,2%) και την Κροατία (4,6%).
Στη Γερμανία ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,1%, στην Ισπανία στο 2,7%, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησε στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο ενώ σημείωσε μείωση 0,6% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024. Η Γαλλία παρουσίασε χαμηλό 0,8%, ενώ η Ιταλία υποχώρησε στο 1,6%. Στον αντίποδα, η Ρουμανία κατέγραψε εκτόξευση στο 8,5%, η Εσθονία στο 6,2% και η Αυστρία στο 4,1%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι αυξήσεις στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα παραμένουν οι κύριοι οδηγοί του πληθωρισμού, ενώ η ενέργεια συνεχίζει να έχει αρνητική συμβολή.
Πληθωρισμός στην ΕΕ - Υψηλότερα ποσοστά
Ρουμανία: 8,5%
Εσθονία: 6,2%
Κροατία: 4,6%
Αυστρία: 4,1%
Σουηδία: 3,4%
Ελλάδα 3,1% (πτώση από 3,7% τον Ιούλιο)
Πληθωρισμός στην ΕΕ - Χαμηλότερα ποσοστά
Ιταλία: 1,6%
Σε σχέση με τον Ιούλιο 2025, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 9 κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 4 και αυξήθηκε σε 14.
Συνεισφορά κατηγοριών στον πληθωρισμό της ευρωζώνης
Οι υπηρεσίες είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή, προσθέτοντας 1,44 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό της ευρωζώνης, ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό με 0,62 μονάδες.
•Υπηρεσίες: +1,44 ποσοστιαίες μονάδες
•Τρόφιμα, αλκοόλ & καπνός: +0,62
•Μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά: +0,18
•Ενέργεια: -0,19
Κύπρος: 0,0%
(Εκτός ΕΕ) Ελβετία: 0,0%
