ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ: Το συνεταιριστικό success story βάζει νέο στοίχημα 70 εκατ. ευρώ
ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ: Το συνεταιριστικό success story βάζει νέο στοίχημα 70 εκατ. ευρώ
Με τζίρο που φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 400 εκατ. ευρώ και κερδοφορία σε ανοδική τροχιά, ο μεγαλύτερος πτηνοτροφικός συνεταιρισμός της χώρας προχωρά σε νέο φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο για την πενταετία 2025–2030
Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος» συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων, προχωρώντας σε ένα νέο πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 70 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025–2030. Παράλληλα, οι φετινές οικονομικές επιδόσεις δείχνουν νέα άνοδο σε τζίρο και κερδοφορία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του Συνεταιρισμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου χθες, η χρήση του 2024 έκλεισε για τον Συνεταιρισμό με κύκλο εργασιών 374,5 εκατ. ευρώ (+5%), EBITDA 30,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη προ φόρων σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 178,5%. Σημαντική ήταν και η μείωση του δανεισμού κατά 42,6%, στα 31 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής απόφασης για κινήσεις περιορισμού του χρηματοδοτικού και ενεργειακού κόστους.
Ο γενικός διευθυντής Λάζαρος Τσακανίκας (σσ. δεξ. στην κεντρική φωτογραφία μαζί με τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Δημητρίου) υπογράμμισε ότι και το 2025 κινείται ανοδικά, προβλέποντας ότι φέτος θα είναι η χρονιά που ο Συνεταιρισμός θα υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ σε τζίρο, το διπλάσιο σε σχέση με 10 χρόνια πριν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του
Champions League: Απίθανη πρεμιέρα με θέαμα και ανατροπές - Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου χθες, η χρήση του 2024 έκλεισε για τον Συνεταιρισμό με κύκλο εργασιών 374,5 εκατ. ευρώ (+5%), EBITDA 30,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη προ φόρων σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 178,5%. Σημαντική ήταν και η μείωση του δανεισμού κατά 42,6%, στα 31 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής απόφασης για κινήσεις περιορισμού του χρηματοδοτικού και ενεργειακού κόστους.
Ο γενικός διευθυντής Λάζαρος Τσακανίκας (σσ. δεξ. στην κεντρική φωτογραφία μαζί με τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Δημητρίου) υπογράμμισε ότι και το 2025 κινείται ανοδικά, προβλέποντας ότι φέτος θα είναι η χρονιά που ο Συνεταιρισμός θα υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ σε τζίρο, το διπλάσιο σε σχέση με 10 χρόνια πριν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του
Champions League: Απίθανη πρεμιέρα με θέαμα και ανατροπές - Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα