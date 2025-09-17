ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ: Το συνεταιριστικό success story βάζει νέο στοίχημα 70 εκατ. ευρώ

Με τζίρο που φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 400 εκατ. ευρώ και κερδοφορία σε ανοδική τροχιά, ο μεγαλύτερος πτηνοτροφικός συνεταιρισμός της χώρας προχωρά σε νέο φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο για την πενταετία 2025–2030