ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα €7,826 δισ. στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025
ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα €7,826 δισ. στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025
Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,723 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,368 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024
Σε 7,826 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κεντρικής διοίκησης στο οκτάμηνο του 2025, έναντι πλεονάσματος 7,251 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,723 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,368 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 46,697 δισ. ευρώ, από 43,422 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 42,189 δισ. ευρώ, από 38,76 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,723 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,368 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 46,697 δισ. ευρώ, από 43,422 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 42,189 δισ. ευρώ, από 38,76 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα