ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα €7,826 δισ. στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζα της Ελλάδος Πρωτογενές πλεόνασμα

Σε 7,826 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κεντρικής διοίκησης στο οκτάμηνο του 2025, έναντι πλεονάσματος 7,251 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,723 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,368 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 46,697 δισ. ευρώ, από 43,422 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 42,189 δισ. ευρώ, από 38,76 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

