Κτήμα Σπυρόπουλος: «Σύννεφα» στον ορίζοντα για την ιστορική οινοποιία της Αρκαδίας
Για τον ερχόμενο Μάρτιο έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για το δεύτερο οινοποιείο της εταιρείας στη Νεμέα-Η πλούσια ιστορία του κτήματος και οι οικονομικές επιδόσεις
Σε «συννεφιασμένο» τοπίο έχει εισέλθει, όπως όλα δείχνουν, η ιστορική οινοποιία «Κτήμα Σπυρόπουλος» καθώς, όπως και πολλές άλλες εταιρείες του κλάδου, βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομικά προβλήματα.
Από χθες μάλιστα σε αυτά προστέθηκε και ένας πλειστηριασμός που αφορά το οινοποιείο της Νεμέας. Ο εν λόγω πλειστηριασμός βέβαια είναι προγραμματισμένος για τις 4 Μαρτίου 2026 και είναι πιθανό μέχρι τότε να λάβουν χώρα κινήσεις με στόχο την αναστολή ή και τη ματαίωσή του.
