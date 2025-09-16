Κτήμα Σπυρόπουλος: «Σύννεφα» στον ορίζοντα για την ιστορική οινοποιία της Αρκαδίας

Για τον ερχόμενο Μάρτιο έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για το δεύτερο οινοποιείο της εταιρείας στη Νεμέα-Η πλούσια ιστορία του κτήματος και οι οικονομικές επιδόσεις