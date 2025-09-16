Κτήμα Σπυρόπουλος: «Σύννεφα» στον ορίζοντα για την ιστορική οινοποιία της Αρκαδίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτήμα Σπυρόπουλος: «Σύννεφα» στον ορίζοντα για την ιστορική οινοποιία της Αρκαδίας

Για τον ερχόμενο Μάρτιο έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για το δεύτερο οινοποιείο της εταιρείας στη Νεμέα-Η πλούσια ιστορία του κτήματος και οι οικονομικές επιδόσεις

Κτήμα Σπυρόπουλος: «Σύννεφα» στον ορίζοντα για την ιστορική οινοποιία της Αρκαδίας
Σε «συννεφιασμένο» τοπίο έχει εισέλθει, όπως όλα δείχνουν, η ιστορική οινοποιία «Κτήμα Σπυρόπουλος» καθώς, όπως και πολλές άλλες εταιρείες του κλάδου, βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομικά προβλήματα.

Από χθες μάλιστα σε αυτά προστέθηκε και ένας πλειστηριασμός που αφορά το οινοποιείο της Νεμέας. Ο εν λόγω πλειστηριασμός βέβαια είναι προγραμματισμένος για τις 4 Μαρτίου 2026 και είναι πιθανό μέχρι τότε να λάβουν χώρα κινήσεις με στόχο την αναστολή ή και τη ματαίωσή του.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης