Apple: Πόσο κοντά είναι τα iPhone των 2.000 δολαρίων;
Από το iPhone X των 1.000 δολαρίων στο Pro Max των 2.000 - Η Apple προσπαθει να… «εκπαιδεύσει» τους καταναλωτές στις νέες τιμές της
Όταν η Apple Inc. παρουσίασε το iPhone X το 2017, δεν εισήγαγε μόνο την αναγνώριση προσώπου και μια κομψή οθόνη. Δημιούργησε, επίσης, μια νέα κατηγορία κινητών τηλεφώνων, τα smartphones των 1.000 δολαρίων.
Στα οκτώ χρόνια που ακολούθησαν, η τιμή αυτή δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου. Παρά τον πληθωρισμό και μια συνεχή ροή τεχνολογικών αναβαθμίσεων, το iPhone 17 Pro ξεκινά σήμερα από τα 1.099 δολάρια, μόλις 100 δολάρια περισσότερα. Το βασικό μοντέλο iPhone κοστίζει 799 δολάρια, επίσης μόνο 100 δολάρια υψηλότερα από το αντίστοιχο μοντέλο του 2017.
Λίγο πριν την παρουσίαση του iPhone 17 αυτή την εβδομάδα, αρκετοί αναλυτές προέβλεπαν σημαντικές αυξήσεις τιμών, ιδίως μετά την επιβολή των δασμών που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις κινεζικές εισαγωγές. Ωστόσο, οι αλλαγές της Apple ήταν μετρημένες. Τα Pro μοντέλα αυξήθηκαν από τα 999 στα 1.099 δολάρια, αλλά η εταιρεία μετρίασε το σοκ διπλασιάζοντας τον βασικό αποθηκευτικό χώρο στα 256 gigabyte.
