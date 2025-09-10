Η CVC Capital Partners μπαίνει στον AEX του Άμστερνταμ – Οι επενδύσεις της σε Vivartia, HHG, Εθνική Ασφαλιστική και Skroutz
Ο δείκτης του Άμστερνταμ επεκτείνεται σε 30 σημαντικές μετοχές - Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ από τις 22 Σεπτεμβρίου - Στον δείκτη περιλαμβάνονται η ASML Holding, ο πετρελαϊκός γίγαντας Shell και ο κολοσσός καταναλωτικών αγαθών Unilever
Η CVC Capital Partners θα προστεθεί στον ολλανδικό δείκτη blue-chip, καθώς ο διαχειριστής του χρηματιστηρίου του Άμστερνταμ επεκτείνει τη συμμετοχή του δείκτη σε 30 κορυφαίες μετοχές.
Η CVC θα αποκτήσει θέση στον δείκτη αναφοράς Αμστερνταμ περισσότερο από ένα χρόνο μετά την είσοδο της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στην αγορά. Θα ενταχθεί στον δείκτη μαζί με την πολωνική εταιρεία InPost SA, που δραστηριοποιείται στον τομέα των θυρίδων αποσκευών, την εταιρεία καφέ JDE Peet’s NV, την εταιρεία παράδοσης φαγητού Just Eat Takeaway NV και τη βελγική εταιρεία Warehouses De Pauw, μεταξύ άλλων νέων μελών, όπως ανακοίνωσε το χρηματιστήριο Euronext NV αργά χθες Τρίτη. Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ από τις 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Η Euronext θέλει να καταστήσει τον δείκτη «πιο σχετικό» τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους επενδυτές και «ένας τρόπος για να το επιτύχει αυτό είναι να επεκτείνει τον κατάλογο των εταιρειών», δήλωσε σε συνέντευξή του ο René van Vlerken, Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Amsterdam. Αυτή η επέκταση σημαίνει ότι «υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα η ομάδα των εταιρειών να διαφοροποιηθεί περαιτέρω», πρόσθεσε.
