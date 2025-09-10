Η CVC Capital Partners μπαίνει στον AEX του Άμστερνταμ – Οι επενδύσεις της σε Vivartia, HHG, Εθνική Ασφαλιστική και Skroutz

Ο δείκτης του Άμστερνταμ επεκτείνεται σε 30 σημαντικές μετοχές - Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ από τις 22 Σεπτεμβρίου - Στον δείκτη περιλαμβάνονται η ASML Holding, ο πετρελαϊκός γίγαντας Shell και ο κολοσσός καταναλωτικών αγαθών Unilever