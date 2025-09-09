Wall Street: Άνοδος στους δείκτες με φόντο την αναθεώρηση των στοιχείων απασχόλησης
Οι αμερικανικοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά μετά τα νέα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας, ενισχύοντας εκ νέου τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, ενώ η άνοδος πετρελαίου και ενεργειακών μετοχών στήριξε το κλίμα - Νέα ιστορικά υψηλά για τον Nasdaq
Ήπια άνοδο κατέγραψαν οι αμερικανικές μετοχές στη Wall Street την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές «ζύγισαν» την ιστορική αναθεώρηση των στοιχείων απασχόλησης από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), στοιχηματίζοντας ότι οι πιέσεις προς τη Federal Reserve για μειώσεις επιτοκίων θα ενταθούν. Η διάθεση των επενδυτών βελτιώθηκε και από την ανθεκτικότητα του χρηματιστηριακού ράλι, την ώθηση των ενεργειακών μετοχών λόγω της ανόδου του πετρελαίου και τις εκτιμήσεις ότι η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας μπορεί να επιταχύνει τον κύκλο χαλάρωσης της Fed, διατηρώντας το κλίμα αισιοδοξίας παρά τα σύννεφα στην οικονομία.
Σε αυτό το κλίμα στο ταμπλό, ο Dow Jones κατέγραψε καλύτερη επίδοση με άνοδο 0,43% στις 45.711 μονάδες χάρη κυρίως στη δυναμική της UnitedHealth. Ο δείκτης S&P 500 ανέκαμψε από τις πρωινές απώλειες και με ώθηση από τις μετοχές ενέργειας και την άνοδο του πετρελαίου λόγω της επίθεσης του Ισραήλ στο Κατάρ έκλεισε με άνοδο 0,27% στις 6.512 μονάδες ενώ ο Nasdaq έκλεισε με νέα ιστορικά υψηλά με άνοδο 0,37% στις 21.879 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,072%, ενώ το 2ετές ενισχύθηκε κατά πάνω από 4 μονάδες βάσης, στο 3,54%.
Η συνεδρίαση της Τρίτης επηρεάστηκε από τα στοιχεία του BLS το οποίο ανακοίνωσε ότι οι θέσεις εργασίας για την περίοδο μέχρι τον Μάρτιο θα αναθεωρηθούν προς τα κάτω κατά 911.000, στη μεγαλύτερη μείωση από το 2002. Τα στοιχεία ήρθαν μετά την αδύναμη έκθεση για την απασχόληση της περασμένης εβδομάδας, που είχε ήδη ενισχύσει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων.
«Η εικόνα της αγοράς εργασίας χειροτερεύει. Αυτό διευκολύνει τη Fed να προχωρήσει σε μειώσεις το φθινόπωρο, αλλά μπορεί να φρενάρει το πρόσφατο ράλι», σχολίασε ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management. Παράλληλα, ο CEO της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, εκτίμησε ότι «η οικονομία αποδυναμώνεται», χωρίς να διευκρινίζει αν οδηγείται σε ύφεση.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται τώρα στα στοιχεία πληθωρισμού: ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) δημοσιεύεται την Τετάρτη και ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) την Πέμπτη. «Τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας ίσως καθορίσουν αν η Fed θα κόψει τα επιτόκια κατά 25 ή 50 μονάδες βάσης», σχολίασε ο Κρις Καμπίτσης της Barnum Financial Group, τονίζοντας ότι η μείωση είναι «σχεδόν βέβαιη», αλλά το μέγεθος παραμένει αβέβαιο.
Παρά τις ανησυχίες, η ανοδική τάση της Wall Street παραμένει ισχυρή: η US Bank Asset Management αναβάθμισε τον στόχο για τον S&P 500 στις 6.700 μονάδες για φέτος, από 6.325 προηγουμένως, καθώς οι βασικοί δείκτες παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά.
Ωστόσο, καταγράφεται και κόπωση στην αγορά. Ο CEO της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για βιαστικές μειώσεις επιτοκίων, ενώ η Lori Calvasina της RBC Capital Markets μίλησε για «κόπωση αγοραστών», καθώς οι εισροές σε αμερικανικά μετοχικά funds παραμένουν αδύναμες.
Οι κλάδοι ενέργειας και επικοινωνιών οδήγησαν την άνοδο του S&P 500, με άνοδο περίπου 1,4%, ενώ ακολούθησαν η υγεία και οι κοινής ωφέλειας (+0,8%). Αντίθετα, οι πρώτες ύλες υποχώρησαν κατά 1,7% και οι βιομηχανίες κατά 0,8%. Η UnitedHealth ενισχύθηκε κατά 3,9%, καθώς ανακοίνωσε ότι οι εγγραφές στα Medicare plans υψηλής αξιολόγησης κινούνται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.
Συνολικά, 14 μετοχές του S&P 500 βρέθηκαν σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων, εκ των οποίων επτά σε ιστορικά υψηλά, όπως η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η Boston Scientific, η Amphenol και η Western Digital.
