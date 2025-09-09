Wall Street: Άνοδος στους δείκτες με φόντο την αναθεώρηση των στοιχείων απασχόλησης

Οι αμερικανικοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά μετά τα νέα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας, ενισχύοντας εκ νέου τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, ενώ η άνοδος πετρελαίου και ενεργειακών μετοχών στήριξε το κλίμα - Νέα ιστορικά υψηλά για τον Nasdaq