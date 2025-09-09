The Journey of Energy: Τεχνολογία, θέαμα και ενέργεια από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ
The Journey of Energy: Τεχνολογία, θέαμα και ενέργεια από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ
Η παρουσία της ΔΕΗ στη ΔΕΘ αντανακλά τον στρατηγικό μετασχηματισμό του Ομίλου
Η ΔΕΗ συμμετέχει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το περίπτερο The Journey of Energy, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μοναδικό ταξίδι όπου η τεχνολογία, η ενέργεια και το θέαμα ενώνονται.
Το περίπτερο «The Journey of Energy» είναι ανοιχτό στο κοινό από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο ΔΕΘ HELEXPO, με είσοδο από την πύλη ΧΑΝΘ. Οι προβολές πραγματοποιούνται ανά μισή ώρα: τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 22:00 και τις καθημερινές από τις 16:00 έως τις 22:00.
Με πολυαισθητηριακές προβολές, εντυπωσιακούς φωτισμούς και ήχους που αναπαριστούν φυσικά φαινόμενα, οι επισκέπτες ζουν μία μοναδική εμπειρία. Στο επίκεντρο βρίσκεται το βραβευμένο έργο «The Power of Electricity», μία καθηλωτική 4D παραγωγή που αφηγείται την ιστορία της ενέργειας από την αρχαιότητα έως το μέλλον της καθαρής ενέργειας. Η ΔΕΗ δημιουργεί μία μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες όλων των ηλικιών με τρόπο εκπαιδευτικό, εμπνευσμένο, με έντονη βιωματική διάσταση.
