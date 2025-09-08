Προσωπική διαφορά: Πώς η κατάργησή της θα δώσει αυξήσεις στους συνταξιούχους, διαβάστε παραδείγματα
Οι συνταξιούχοι θα λάβουν για ένα έτος τη μισή αύξηση που προκύπτει από την εν λόγω διαφορά - Δείτε παραδείγματα με ποσά
Την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έως το 2027 ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου όπου παρουσίασε την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ.
Όπως διευκρίνισε, οι συνταξιούχοι θα λάβουν για ένα έτος τη μισή αύξηση που προκύπτει από την εν λόγω διαφορά.
• Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.
• Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.
• Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.
Παραδείγματα για την ενίσχυση των συνταξιούχων• Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.
