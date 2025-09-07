ΟΠΕK+: Συμφωνία για αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πετρέλαιο ΟΠΕΚ+

ΟΠΕK+: Συμφωνία για αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια

Οκτώ χώρες-μέλη του ΟΠΕK+ που συναντώνται σήμερα συμφώνησαν στην αύξηση της ημερήσιας παραγωγής τους πετρελαίου τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια.

Δύο πηγές του ΟΠΕΚ+ έκαναν τη σχετική δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.

