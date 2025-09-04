Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τα Κρατικά Λαχεία ο ΟΠΑΠ
Στη δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού που διενεργεί το Υπερταμείο για τη διαχείριση των Κρατικών Λαχείων πέρασε η ΟΠΑΠ INVESTMENT, θυγατρική της ΟΠΑΠ ΑΕ. Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο έτερος διεκδικητής, η Brightstar Global Solutions Corporation, spin off του γνωστού ομίλου της IGT (International Game Technology) δεν επελέγη να συμμετάσχει στη δεύτερη φάση κατά την οποία θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές.
Ο διαγωνισμός αφορά την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και εν γένει διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων (Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο, Λαϊκό, Εθνικό, Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο, Ειδικό Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης/Πρωτοχρονιάτικο και το Ευρωπαϊκό Λαχείο). Η νέα παραχώρηση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 10 έτη.
