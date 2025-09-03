Ξεκινάει το project των 30 εκατ. στο παλιό ΞΕΝΙΑ Κύθνου – Δείτε πώς θα είναι
Ο Ισραηλινός επενδυτής κ. Avraham Ravid εξασφάλισε τώρα την έκδοση της άδειας από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος
Τέσσερα χρόνια μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού μακροχρόνιας παραχώρησης από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και μία τριετία από τις οριστικές υπογραφές και την παράδοση του ακινήτου, εκκινεί τώρα μία από τις πολυσυζητημένες επενδύσεις για την Κύθνο, στο πλέον ιστορικό ακίνητο του νησιού.
Ο λόγος για το ΞΕΝΙΑ Κύθνου, όπου ο Ισραηλινός επενδυτής κ. Avraham Ravid εξασφάλισε τώρα την έκδοση της άδειας από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος και πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες για την αποκατάσταση του ιστορικού ακινήτου. Στόχος να επαναλειτουργήσει με προδιαγραφές πολύ υψηλών προδιαγραφών ενισχύοντας το προφίλ της Κύθνου ως προορισμό για ιαματικό τουρισμό. Η συνολική επένδυση τοποθετείται στα πέριξ των 30 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των νέων τουριστικών κατοικιών που προβλέπεται να κατασκευαστούν σε γειτονικά οικόπεδα, τα οποία έχουν αγοραστεί για τον σκοπό αυτό.
