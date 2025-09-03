Tottis-Bingo: Πού ποντάρει ο «Βασιλιάς της σοκοφρέτας» για μία νέα χρονιά ρεκόρ
Tottis-Bingo: Πού ποντάρει ο «Βασιλιάς της σοκοφρέτας» για μία νέα χρονιά ρεκόρ
Αύξηση τζίρου της τάξης του 8% φέτος επενδύοντας σε νέες συνεργασίες και στην περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών
Με το βλέμμα στραμμένο στη διεθνή αγορά και στόχο τη διατήρηση της ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής της, η Tottis-Bingo προβλέπει αύξηση τζίρου της τάξης του 8% φέτος επενδύοντας σε νέες συνεργασίες και στην περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών.
Στρατηγική προτεραιότητα για τη διοίκηση υπό τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Κώστα Τόττη, αποτελεί η διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας σε αγορές της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, περιοχές που δείχνουν ισχυρή ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά και η ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων private label, που ήδη καταγράφουν σημαντική άνοδο.
Η αισιοδοξία της διοίκησης δεν είναι αβάσιμη. Το 2024 έκλεισε με διψήφια βελτίωση σε κρίσιμους δείκτες. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 6,84%, φτάνοντας τα 94,88 εκατ. ευρώ από 88,81 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 22,48% από 20,02% την προηγούμενη χρήση.
