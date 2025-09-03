Πλειστηριασμοί: «Αυλαία» με την Αρωγή Θεσσαλίας, ακολουθεί και το Ολύμπιον Θεσσαλίας
Πλειστηριασμοί: «Αυλαία» με την Αρωγή Θεσσαλίας, ακολουθεί και το Ολύμπιον Θεσσαλίας
Για σήμερα έχει προγραμματιστεί το επαναληπτικό σφυρί για τις μονάδες που ανήκαν στη Euromedica – Στις 24 Σεπτεμβρίου η σειρά του ομίλου Ολύμπιον - Tι περιλαμβάνουν και ποιες είναι οι τιμές εκκίνησης
Ξεκινούν και πάλι από σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου οι πλειστηριασμοί, μετά τη σύντομη θερινή ανάπαυλα του Αυγούστου.
Την… αυλαία σηκώνουν η «Αρωγή Θεσσαλίας» («Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης») και η θυγατρική της «Αποκατάσταση Α.Ε.» («Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας») που υπήρξαν κατά το παρελθόν βραχίονες του Ομίλου Euromedica.
Υπενθυμίζεται ότι τα ακίνητα των δύο εταιρειών βγήκαν στο σφυρί με επισπεύδουσα την Intrum αρχικά στις 2 Ιουλίου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Όσον αφορά την «Αρωγή Θεσσαλίας» η κατάσχεση επιβλήθηκε για το ποσό των 1.758.000 ευρώ και για την «Αποκατάσταση Α.Ε.» για ποσό 400.000 ευρώ, που αποτελούν μέρος της έντοκης απαίτησης. Η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς για σήμερα παραμένει στα 8.632.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Την… αυλαία σηκώνουν η «Αρωγή Θεσσαλίας» («Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης») και η θυγατρική της «Αποκατάσταση Α.Ε.» («Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας») που υπήρξαν κατά το παρελθόν βραχίονες του Ομίλου Euromedica.
Υπενθυμίζεται ότι τα ακίνητα των δύο εταιρειών βγήκαν στο σφυρί με επισπεύδουσα την Intrum αρχικά στις 2 Ιουλίου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Όσον αφορά την «Αρωγή Θεσσαλίας» η κατάσχεση επιβλήθηκε για το ποσό των 1.758.000 ευρώ και για την «Αποκατάσταση Α.Ε.» για ποσό 400.000 ευρώ, που αποτελούν μέρος της έντοκης απαίτησης. Η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς για σήμερα παραμένει στα 8.632.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα