Πλειστηριασμοί: «Αυλαία» με την Αρωγή Θεσσαλίας, ακολουθεί και το Ολύμπιον Θεσσαλίας

Ξεκινούν και πάλι από σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου οι πλειστηριασμοί, μετά τη σύντομη θερινή ανάπαυλα του Αυγούστου.Την… αυλαία σηκώνουν η «Αρωγή Θεσσαλίας» («Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης») και η θυγατρική της «Αποκατάσταση Α.Ε.» («Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας») που υπήρξαν κατά το παρελθόν βραχίονες του Ομίλου Euromedica.Υπενθυμίζεται ότι τα ακίνητα των δύο εταιρειών βγήκαν στο σφυρί με επισπεύδουσα την Intrum αρχικά στις 2 Ιουλίου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.Όσον αφορά την «Αρωγή Θεσσαλίας» η κατάσχεση επιβλήθηκε για το ποσό των 1.758.000 ευρώ και για την «Αποκατάσταση Α.Ε.» για ποσό 400.000 ευρώ, που αποτελούν μέρος της έντοκης απαίτησης. Η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς για σήμερα παραμένει στα 8.632.000 ευρώ.