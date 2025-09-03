ΑΑΔΕ: Αλλαγές ΚΑΔ με διαδικασίες-εξπρές, χωρίς κόστη… εξυπηρετήσεις και ρουσφέτια
«Ανάσα» για επιχειρήσεις που αλλάζουν ή επεκτείνουν δραστηριότητες - «Φρένο» στα λάθη που στοιχίζουν πρόστιμα και απώλειες επιδοτήσεων
Πάνω από 1.200 επιχειρήσεις και επαγγελματίες αξιοποίησαν μέσα σε τρεις μόλις μέρες -μέχρι εχθές ήδη- την νέα δυνατότητα για αυτόματη μεταβολή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο myAADE, μια αλλαγή που «ξεμπλοκάρει» διαδικασίες που κρατούσαν έως και έξι μήνες στις ΔΟΥ και έθεταν σε κίνδυνο συμβάσεις, συμμετοχές σε διαγωνισμούς και νόμιμες επιδοτήσεις.
Αν και χιλιάδες επιχειρήσεις αγνοούσαν επί δεκαετίες την σημασία της επιλογής σωστού ΚΑΔ, την ανακάλυψαν όψιμα, όταν εξαιτίας τους βρέθηκαν μαζικά να χάνουν επιδοτήσεις και ενισχύσεις τα τελευταία χρόνια -κυρίως μετά το 2020.
Το νέο καθεστώς βάζει τέλος στις καθυστερήσεις για μεταβολές ΚΑΔ. Και, για παράδειγμα, αν μια εταιρεία διαφοροποιεί δραστηριότητα ή επεκτείνεται, μπορεί να λειτουργήσει και να τιμολογήσει χωρίς καθυστερήσεις, να καταθέσει προσφορές σε δημόσιους διαγωνισμούς εντός προθεσμιών και να διασφαλίσει ότι δεν θα χαθούν επιλέξιμες επιχορηγήσεις λόγω τυπικών εκκρεμοτήτων. Ταυτόχρονα περιορίζονται και τα λάθη, με αυτόματες οδηγίες και μηνύματα προτροπής επιλογής ή αποφυγής ΚΑΔ, μέσα από την πλατφόρμα myAADE.
Τι αλλάζειΑπό τις 28 Αυγούστου η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε την αυτόματη και ψηφιακή ολοκλήρωση της πλειονότητας των δηλώσεων μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ μέσα από την εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης» του myAADE, μηδενίζοντας τον χρόνο αναμονής για τους φορολογούμενους.
