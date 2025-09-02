BluPeak: Πάνω από 2 εκατ. κενά ακίνητα – Ποιοι παράγοντες γιγαντώνουν τη στεγαστική κρίση

6.500 εκκρεμείς κληρονομιές κληρονομιές, 75.000 ακίνητα τα οποία ανήκουν σε ιδρύματα και δημόσιους φορείς και 25.000 που βρίσκονται μπλοκαρισμένα σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων συνθέτουν το παζλ της στεγαστικής κρίσης