Υπ. Εργασίας - e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου
Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
Συνολικά 78.618.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 103.582 δικαιούχους για την περίοδο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
-Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
-Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
-Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
-23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
