Γιατί η λουίζα αποκαλείται φυτικό Ozempic
Γιατί η λουίζα αποκαλείται φυτικό Ozempic
Το μυστικό ενός από τα πιο αγαπημένα βότανα, που μπορεί να καλλιεργηθεί και στο σπίτι
Η Λουίζα, αυτό το θαυματουργό αρωματικό φυτό, μπορεί να γίνει ο φυσικός σας σύμμαχος, προσφέροντας αποτελέσματα που θυμίζουν τα χάπια τύπου Ozempic: μειώνει την όρεξη ενώ ενισχύει το αίσθημα κορεσμού. Η Λουίζα, με το δροσερό άρωμα λεμονιού, μπορεί να γίνει ο φυσικός σας σύμμαχος στην απώλεια βάρους χωρίς ενέσεις, χωρίς χάπια. Το μυστικό κρύβεται στα φύλλα της, επιβεβαιώνεται από την επιστήμη και μπορείτε να το καλλιεργήσετε απλά… στον δικό σας κήπο.
Το φυτό της Λουίζας, με επιστημονική ονομασία Aloysia Citrodora, ανήκει στην οικογένεια Verbenaceae. Το έντονο άρωμα εσπεριδοειδών που αναδύεται από τα φύλλα της, την καθιστούν ως δημοφιλή επιλογή στα βοτανικά μείγματα τσαγιών. Ωστόσο δεν είναι μόνο η γεύση των φύλλων της που την κάνουν να ξεχωρίζει αλλά και οι ευεργετικές ιδιότητές της. Είναι ένα βότανο που συνδυάζει την δροσιστική γεύση του λεμονιού με πολλαπλά οφέλη. Οφέλη που ενώ τα γνωρίζαμε από παλιά έρχονται τώρα οι επιστημονικές μελέτες να τα επιβεβαιώσουν.
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως το αφέψημα Λουίζας αυξάνει το αίσθημα πληρότητας, ενισχύει τον μεταβολισμό και αποτελεί μια υποστηρικτική δύναμη στον αγώνα κατά των περιττών κιλών. Σαν φυτό αγαπά την υγρασία και τα ζεστά κλίματα με τους ήπιους χειμώνες -και όχι τις χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι φυλλοβόλος θάμνος που μπορεί να φτάσει τα τρία μέτρα ύψος αν δεν κλαδευτεί. Επιπλέον το φυτό είναι γνωστό ως “Lemon Beebush”, το οποίο αναφέρεται στη σημαντική επίδραση που έχει στην επικονίαση των μελισσών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το φυτό της Λουίζας, με επιστημονική ονομασία Aloysia Citrodora, ανήκει στην οικογένεια Verbenaceae. Το έντονο άρωμα εσπεριδοειδών που αναδύεται από τα φύλλα της, την καθιστούν ως δημοφιλή επιλογή στα βοτανικά μείγματα τσαγιών. Ωστόσο δεν είναι μόνο η γεύση των φύλλων της που την κάνουν να ξεχωρίζει αλλά και οι ευεργετικές ιδιότητές της. Είναι ένα βότανο που συνδυάζει την δροσιστική γεύση του λεμονιού με πολλαπλά οφέλη. Οφέλη που ενώ τα γνωρίζαμε από παλιά έρχονται τώρα οι επιστημονικές μελέτες να τα επιβεβαιώσουν.
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως το αφέψημα Λουίζας αυξάνει το αίσθημα πληρότητας, ενισχύει τον μεταβολισμό και αποτελεί μια υποστηρικτική δύναμη στον αγώνα κατά των περιττών κιλών. Σαν φυτό αγαπά την υγρασία και τα ζεστά κλίματα με τους ήπιους χειμώνες -και όχι τις χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι φυλλοβόλος θάμνος που μπορεί να φτάσει τα τρία μέτρα ύψος αν δεν κλαδευτεί. Επιπλέον το φυτό είναι γνωστό ως “Lemon Beebush”, το οποίο αναφέρεται στη σημαντική επίδραση που έχει στην επικονίαση των μελισσών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα