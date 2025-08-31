Netflix vs Τηλεόραση: Ποιος κέρδισε τη μάχη και γιατί μοιάζουν πάλι ίδια
Netflix vs Τηλεόραση: Ποιος κέρδισε τη μάχη και γιατί μοιάζουν πάλι ίδια
Το Netflix ωρίμασε υιοθετώντας χρονοθυρίδες, πακέτα, διαφημίσεις και επαναλήψεις - Από ανατροπέας του καλωδίου, έγινε το μεγαλύτερο «δίκτυο» παγκοσμίως, χτίζοντας συνήθειες και οικοσύστημα πέρα από σύνορα
Το Netflix δεν προοριζόταν ποτέ να γίνει τηλεόραση. Αυτό ήταν το αρχικό του νόημα. Συστήθηκε ως αντί-τηλεόραση, ο λαμπερός ανατροπέας που σε άφηνε να ξεγλιστρήσεις από την τυραννία του ομοαξονικού καλωδίου, να ειρωνευτείς τα προγραμματισμένα ραντεβού και να βλέπεις το «Breaking Bad» στις τρεις τα ξημερώματα αντί να περιμένεις μέχρι να ρίξει το AMC το φινάλε το βράδυ της Κυριακής. Το Netflix λανσαρίστηκε ως μια ουτοπία streaming, διαφημισμένη με έντονη υπόσχεση: χωρίς διαφημίσεις, χωρίς δεσμευτικά πακέτα, χωρίς λογαριασμούς φορτωμένους με κανάλια που δεν θα έβλεπες ποτέ. Υποσχόταν ελευθερία και ευκολία σε μία τιμή, έναν παράδεισο προσανατολισμένο στον καταναλωτή, όπου ο θεατής κρατούσε όλη τη δύναμη.
Κι όμως, η εταιρεία που διακήρυξε ότι θα τελείωνε την καλωδιακή τηλεόραση έχει περάσει στην ενήλικη ζωή της ξανασυναρμολογώντας το κουφάρι της, όπως αναφέρει σε εκτενές άρθρο του το Quartz.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Κι όμως, η εταιρεία που διακήρυξε ότι θα τελείωνε την καλωδιακή τηλεόραση έχει περάσει στην ενήλικη ζωή της ξανασυναρμολογώντας το κουφάρι της, όπως αναφέρει σε εκτενές άρθρο του το Quartz.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα