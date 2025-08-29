Δεξαμενόπλοια: Υπερπροσφορά, γήρανση στόλου και γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ένα σύνθετο και ρευστό σκηνικό
Δεξαμενόπλοια: Υπερπροσφορά, γήρανση στόλου και γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ένα σύνθετο και ρευστό σκηνικό
Η Allied Quantumsea αναλύει τη σύνθεση του στόλου για το πρώτο εξάμηνο του 2025, εντοπίζοντας τάσεις ανάπτυξης, γερασμένα πλοία και τις προκλήσεις για μια «πράσινη» μετάβαση
Η σύνθεση και η πορεία του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελευταίας εβδομαδιαίας ανάλυσης του ναυλομεσιτικού οίκου Allied Quantumsea, ο οποίος παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία της αγοράς για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ενώ η επέκταση του στόλου συνεχίζεται, εντονότερη στις μεσαίου μεγέθους κατηγορίες, η υπερπροσφορά, η γήρανση των πλοίων και οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ένα σύνθετο και ρευστό σκηνικό.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο ενεργός στόλος δεξαμενόπλοιων άνω των 25.000 dwt αριθμεί περίπου 6.000 πλοία παγκοσμίως, με συνολική χωρητικότητα άνω των 670 εκατ. DWT. Η τάση υπερπροσφοράς παραμένει υπαρκτή, ενώ η αγορά δέχεται πιέσεις και από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις. Η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στις ινδικές εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου τύπου Urals αποτελεί μία από τις σημαντικές εξελίξεις του Αυγούστου, επιτείνοντας την αβεβαιότητα στο εμπόριο αργού.
Η παγκόσμια ναυπηγική δραστηριότητα παραμένει συγκρατημένη σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες. Στο τέλος Ιουλίου, το βιβλίο παραγγελιών ανερχόταν σε περίπου 950 πλοία, δηλαδή μόλις 16% του υφιστάμενου στόλου. Οι παραδόσεις για το 2025 αναμένονται στις 247 μονάδες, ενώ κορύφωση προβλέπεται το 2026 με σχεδόν 380 παραδόσεις, προτού μειωθούν κάτω από τις 300 το 2027 και κοντά στις 100 το 2028. Ήδη 89 πλοία έχουν ενταχθεί στον στόλο εντός του πρώτου εξαμήνου, με άλλα 158 να αναμένονται ως το τέλος του έτους.
