Isetta: Η ιστορία πίσω από το πιο διάσημο “μικροαυτοκίνητο”
Isetta: Η ιστορία πίσω από το πιο διάσημο “μικροαυτοκίνητο”
Το ιταλικό Isetta δεν ήταν το πρώτο microcar στον κόσμο. Εγινε, όμως, το σύμβολο της ιδέας του μικρού αυτοκινήτου πόλης και εξακολουθεί να εμπνέει
To Isetta γεννήθηκε το 1953. Ηταν το πρώτο πετυχημένο εμπορικά microcar που βγήκε στους ιταλικούς -κυρίως- δρόμους. Το design του ήταν ακαταμάχητο και η πρακτικότητά του μοναδική. Ικανοποιούσε το πάγιο και διαρκές αίτημα των ανθρώπων που ζούσαν στα αστικά κέντρα για ευελιξία κίνησης στην πόλη. Στο φόντο της παρουσίας του υπάρχει και μια συναρπαστική ιστορία γύρω από το πώς αυτό το φουτουριστικού σχεδιασμού αυτοκίνητο -που έμεινε γνωστό και με το προσωνύμιο bubble car- κατάφερε να σώσει τον κολοσσό BMW από τη χρεοκοπία. Ναι, το αποτύπωμα που άφησε το πέρασμα του Isetta στην ιστορία της αυτοκίνησης, αν και άγνωστο σε πολλούς, ήταν πραγματικά ισχυρό!
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα