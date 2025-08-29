Κρήτη: Νέο 5άστερο project 74,35 εκατ. ευρώ στον Αγιο Νικόλαο – Τι περιλαμβάνει
Φορέας, η «ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», με διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Λενακάκη Ζαχαρία, για την επένδυση περιλαμβάνει ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 374 κλινών
Με προϋπολογισμό στα 74,35 εκατ. ευρώ δρομολογείται ένα ακόμη τουριστικό project 5 αστέρων στην Κρήτη. Φορέας, η «ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», με διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Λενακάκη Ζαχαρία, για την επένδυση περιλαμβάνει ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 374 κλινών που θα λειτουργεί εποχικά από Απρίλιο έως Οκτώβριο, στη θέση «Αριγανιές ή Κατσελιός ή Λίμνη ή Αμπέλι ή Κήπος», της Δημοτικής Κοινότητας Βρουχά, της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η χρηματοδοτική κάλυψη της κατασκευής και λειτουργίας του έργου θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Με βάση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο που τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 16 Οκτωβρίου, το υπό μελέτη τουριστικό κατάλυμα θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη έκταση, με πολεοδομική ενοποίηση 3 ακινήτων. Το συνολικό εμβαδόν του γηπέδου μετά την ενοποίηση των τριών ακινήτων είναι 71.266 τ.μ., ενώ χωρίς τη ζώνη παραλίας του δεύτερου ακινήτου 2, διαμορφώνεται στα 71.028 τ.μ..
