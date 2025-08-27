Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά καύσιμα για επαναφορά στις 2.100 μονάδες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά καύσιμα για επαναφορά στις 2.100 μονάδες
Κέρδη για Jumbo, AKTOR και ΟΤΕ - Απώλειες για τις τράπεζες με εξαίρεση την Alpha Bank
Σε αρνητικό έδαφος συνέχισε σήμερα (27/8) το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τη χθεσινή πτώση του, μην μπορώντας να ανακτήσει τις 2.100 μονάδες, παρότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έκανε μερικές προσπάθειες ανάκαμψης. Ετσι λοιπόν ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.069,74, με πτώση 0,33%.
Να σημειώσουμε ότι η τελευταία φορά που παρατηρήθηκε αντίστοιχα έντονη διόρθωση στις τιμές των μετοχών ήταν στις 9 Απριλίου 2025, όταν ο Γενικός Δείκτης είχε καταγράψει πτώση της τάξεως του 2,69%.
Το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία όπως εύλογα συμπεραίνεται επηρέασε αρνητικά μαζί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και το Χρηματιστήριο της Αθήνας.
Tο υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.091,04 μονάδες και το χαμηλό στις 2.060,83. Ο τζίρος έφτασε τα 224 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 0,38% στις 5.207,05 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε οριακά κέρδη 0,04% στις 2.992,28 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,28% στις 2.234,50 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, πτωτικά 54 και αμετάβλητες έμειναν 17 μετοχές.
Ανοδο κατέγραψαν οι Jumbo +3,3% στα 31,1 ευρώ, AKTOR +2,11% στα 7,74 ευρώ και ΟΤΕ +1,37% στα 16,29 ευρώ.
Πτωτικά κινήθηκαν οι Τράπεζα Κύπρου -1,78% στα 7,74 ευρώ, ΚΑΡΕΛΙΑ -2,86% στα 340 ευρώ, Optima -2,22% στα 7,94 ευρώ και ΑΒΑΞ -1,94% στα 2,52 ευρώ.
Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες, με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν η Τρ. Πειραιώς που έχασε -1,51% στα 6,90 ευρώ, η Eurobank που κινήθηκε πτωτικά κατά -1,56% στα 3,2 ευρώ και η ΕΤΕ που σημείωσε κάθοδο -1,94% στα 12,16 ευρώ. Αντίθετη πορεία είχε η Alpha Bank με κέρδη +0,59% στα 3,56 ευρώ.
Στα επιχειρηματικά νέα, η Metlen Energy and Metals Plc βρίσκεται ένα βήμα πριν την είσοδό της στον δείκτη FTSE 100, το «κλαμπ» των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου, λιγότερο από έναν μήνα μετά τη μεταφορά της κύριας εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), όπως μετέδωσε το Bloomberg.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική αναθεώρηση του δείκτη από την FTSE Russell, η Metlen θα προστεθεί στον FTSE 100, πιθανότατα εις βάρος της Taylor Wimpey Plc, της μικρότερης σε αξία μετοχής του δείκτη. Οι αλλαγές θα οριστικοποιηθούν με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς στις 2 Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθούν την επόμενη ημέρα. Η Metlen έκανε πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου, μεταφέροντας την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα, σε μια κίνηση που αρκετοί αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα την οδηγούσε σύντομα στην ένταξη στον FTSE 100. Με κεφαλαιοποίηση περίπου 7 δισ. ευρώ (8,2 δισ. δολάρια), η εταιρεία είναι από τις πρώτες που εκμεταλλεύονται τους νέους κανονισμούς που επιτρέπουν την ένταξη μετοχών που δεν αποτιμώνται σε στερλίνες στους δείκτες της FTSE Russell.
Αναφορικά με τις διεθνείς αγορές, και συγκριμένα τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, οι επενδυτές αναμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia μετά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης της Wall Street. Πρόκειται για μία εταιρεία τα αποτελέσματα της οποίας θα μπορούσαν είτε να μειώσουν είτε να ενισχύσουν το φετινό ράλι του S&P 500, ειδικά καθώς οι «Magnificent Seven» φαίνεται να ανακάμπτουν από την πτώση της περασμένης εβδομάδας.
