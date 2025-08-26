Αθήνα - Παρίσι με το «ευρωπαϊκό μετρό»: Η πρόταση για το σιδηροδρομικό μέλλον της Ευρώπης
Η μελέτη της δεξαμενής σκέψης 21st Europe για ενιαίο, υψηλής ταχύτητας δίκτυο τρένων στην Ευρώπη- Η πραγματικότητα του κατακερματισμένου και απαρχαιωμένου δικτύου και οι δυνατότητες αναβάθμισης- Πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο
«Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρώπης αντικατοπτρίζει την πολιτική πολυπλοκότητά της: είναι κατακερματισμένο, άνισο, συχνά αργό. Τα ταξίδια υψηλής ταχύτητας γίνονται αεροπορικώς, ενώ ο σιδηρόδρομος έχει μείνει πίσω – διασπασμένος από εθνικά σύνορα, απαρχαιωμένα συστήματα και έλλειψη συνοχής. Το αποτέλεσμα; Μια Ευρώπη που αισθάνεται λιγότερο συνδεδεμένη απ’ ό,τι θα έπρεπε.»
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η έκθεση «A High-Speed Future for Europe», της δεξαμενής σκέψης 21st Europe, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το στούντιο Bakken & Bæck.
Η έκθεση δεν περιλαμβάνει μόνο αποτύπωση της σημερινής κατάστασης. Προτείνει πλήρη ανατροπή της μέχρι το 2040, μέσω του σχεδίου που αποκαλεί «Starline».
Αθήνα - Μιλάνο σε ένα δρομολόγιο, Αθήνα - Παρίσι με δύο γραμμές.
Το σχέδιο προβλέπει ένα σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με «μπλε τρένα υψηλής ταχύτητας να γλιστρούν αβίαστα πέρα από τα σύνορα, μετατρέποντας ένα συνονθύλευμα εθνικών γραμμών σε μια ενιαία, ενοποιημένη εμπειρία.»
Ουσιαστικά το όραμα της 21st Europe είναι ένα «ευρωπαϊκό μετρό», που θα συνδέει τις πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, από το βορρά έως το νότο.
Η πρόταση προβλέπει 22.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών ταχύτητας 300-400 χλμ/ώρα, που θα συνδέουν 39 σταθμούς. Το δίκτυο θα είναι 30% ταχύτερο από τα αυτοκίνητα και τον παραδοσιακό σιδηρόδρομο και αναμένεται να οδηγήσει μείωση των πτήσεων μικρών αποστάσεων έως και 80%.
