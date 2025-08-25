Χρηματιστήριο Αθηνών: Αισιόδοξοι οι επενδυτές παρά το διεθνές αρνητικό κλίμα - Πάνω από τις 2.110 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Η ανοδική κίνηση στο ΧΑ είχε σύμμαχο επιλεγμένους τίτλους όπως οι Alpha Bank, Μetlen, Τράπεζα Κύπρου και Lamda Development που κατέγραψαν ισχυρά κέρδη - Απώλειες για ΟΠΑΠ και Jumbo