Χρηματιστήριο Αθηνών: Αισιόδοξοι οι επενδυτές παρά το διεθνές αρνητικό κλίμα - Πάνω από τις 2.110 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Η ανοδική κίνηση στο ΧΑ είχε σύμμαχο επιλεγμένους τίτλους όπως οι Alpha Bank, Μetlen, Τράπεζα Κύπρου και Lamda Development που κατέγραψαν ισχυρά κέρδη - Απώλειες για ΟΠΑΠ και Jumbo
Με ανεβασμένη διάθεση φαίνεται πως επέστρεψαν οι επενδυτές από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αφού δεν επηρεάστηκαν από το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να συνεχίζει να καταγράφει κέρδη και συγκεκριμένα τον Γενικό Δείκτη να παραμένει πάνω από τις 2.100 μονάδες. Η ανοδική κίνηση στο ΧΑ είχε σύμμαχο επιλεγμένους τίτλους όπως οι Alpha Bank, Μetlen, Τράπεζα Κύπρου και Lamda Development που κατέγραψαν ισχυρά κέρδη.
Αναλυτικότερα ο ΓΔ κινήθηκε θετικά κατά 12,17 μονάδες ή +0,58%, κλείνοντας την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας (25/8) στις 2.116,1 μονάδες. Να σημειωθεί ότι ενδοσυνεδριακά ξεπέρασε και τις 2.120 μονάδες, με το υψηλό της ημέρας να διαμορφώνεται στις 2.126,99 μονάδες και το χαμηλό στις 2.106,77. Ο τζίρος έφτασε σχεδόν τα 350 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,67% στις 5.331,53 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε κέρδη 0,22% στις 3.018,14 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,88% στις 2.325,42 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, πτωτικά 47 και αμετάβλητες έμειναν 14 μετοχές.
Ανοδο κατέγραψαν οι Metlen +3,3% στα 54,75 ευρώ, Lamda Development +2,87% στα 7,16 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου +2,86% στα 7,90 ευρώ.
Πτωτικά κινήθηκαν οι ΟΠΑΠ -2,28% στα 19,30 ευρώ, Jumbo -1,22% στα 30,72 ευρώ και ΟΤΕ -0,55% στα 16,20 ευρώ.
Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες, με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν η Τρ. Πειραιώς που έχασε -1,04% στα 7,06 ευρώ, η Eurobank που κινήθηκε πτωτικά κατά -1,27% στα 3,41 ευρώ και η ΕΤΕ που σημείωσε κάθοδο -0,16% στα 12,78 ευρώ. Αντίθετη πορεία είχε η Alpha Bank με κέρδη +6,21% στα 3,77 ευρώ.
Σε διεθνές επίπεδο τα βλέμματα την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν στραμμένα στις ΗΠΑ και στο Τζάκσον Χολ, όπου ο πρόεδρος της Federal Reserve Τζερόμ Πάουελ έδωσε το «σήμα» για τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα. Η διοργάνωση που ολοκληρώθηκε το Σάββατο έδειξε πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος που έχει μπροστά της η Fed. Την Παρασκευή, στην κεντρική του ομιλία, ο πρόεδρος της Fed άφησε να εννοηθεί ότι η τράπεζα μπορεί να μειώσει τα επιτόκια ήδη από την επόμενη συνεδρίαση, τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι οι αξιωματούχοι της Fed βρίσκονται αντιμέτωποι με μια «προκλητική κατάσταση», καθώς οι απόψεις διίστανται έντονα για το αν η μείωση είναι η σωστή επιλογή.
Οι ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν ήπιες απώλειες, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν νέα οικονομικά στοιχεία και εταιρικές ενημερώσεις, με το επιχειρηματικό κλίμα της Γερμανία και οι Orsted και Puma να είναι στο επίκεντρο. Η Wall Street, άνοιξε με αρνητικά πρόσημα, μετά το ρεκόρ που σημείωσε ο Dow την Παρασκευή, ωστόσο η Intel και η Nvidia, έχουν δώσει μικρή ώθηση στον Nasdaq, με αποτέλεσμα να γυρίσει σε θετικό έδαφος.
