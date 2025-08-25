ΕΦΚΑ: Το απόγευμα πάνε ταμείο 47.000 συνταξιούχοι στρατιωτικοί – Ποιοι παίρνουν σειρά για την καταβολή αναδρομικών
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ, άλλοι περίπου 43.000 συνταξιούχοι περιμένουν στη σειρά να πληρωθούν σταδιακά τα αναδρομικά από το φθινόπωρο
Από το απόγευμα σήμερα (Δευτέρα 25 Αυγούστου) θα αρχίσουν να πιστώνονται τα αναδρομικά σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους στρατιωτικούς (άρθρο 34 του Ν. 5018/2023) για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.
Οι εν λόγω συνταξιούχοι λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Τα ποσά αυτά είναι 768,49 ευρώ κατά μέσο όρο με ανώτερο το ποσό των 2.728,37 ευρώ και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ βάσει του νόμου 4093/2012.Τα αναδρομικά προέρχονται από το γεγονός ότι η μείωση του νόμου 4093 έπαψε να επιβάλλεται με νόμο από τον Απρίλιο του 2023 στα μερίσματα που λαμβάνουν οι απόστρατοι από τα μετοχικά τους ταμεία και έμεινε μόνον στις κύριες συντάξεις. Αυτή η μεταβολή προκάλεσε αυξήσεις σε πολλούς συνταξιούχους, καθώς στον υπολογισμό της κλίμακας μειώσεων δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το μέρισμα, αλλά μόνον η σύνταξη.
Με την κατάργηση της μείωσης από τα μερίσματα, οι συνταξιούχοι απόστρατοι πήραν αυξήσεις στην κύρια σύνταξη από την 1/4/2023 και ήταν σε εκκρεμότητα η πληρωμή των αναδρομικών για το διάστημα από 1/1/2021 έως 31/3/2023, δηλαδή για 27 μήνες.
Επιπλέον κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν:
• 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.
• 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.
Οι περισσότεροι δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι που έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και οι συντάξεις τους θα επανυπολογιστούν με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση (ν. 4670/2020), που αντικατέστησε τα χαμηλά ποσοστά που προέβλεπε αρχικά, τα έτη ασφάλισης πάνω από το 30ό ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016).
Ενδεικτικό παράδειγμα:
Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.940 € και συνολικές απολαβές (μαζί με μέρισμα) 2.528 €:
-Με το παλιό σύστημα, η κράτηση 15% οδηγούσε σε παρακράτηση 291 ευρώ.
-Με το νέο σύστημα, η κράτηση είναι 10% επί της κύριας σύνταξης - δηλαδή 194 ευρώ.
Αυτό συνεπάγεται μηνιαίο κέρδος 97 ευρώ και συνολικά αναδρομικά 27 μηνών ύψους 2.619 ευρώ.
Παράλληλα για τους εν λόγω συνταξιούχους αναμένονται νέα αναδρομικά έως και 8.500 ευρώ που αφορούν επανυπολογισμούς βάσει του νόμου 4670/2020 (Νόμος Βρούτση) αφού οι περισσότεροι δικαιούχοι έχουν διανύσει τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης.
Αυτός θα είναι ο δεύτερος επανυπολογισμός καθώς στον πρώτο ( Οκτώβριος 2023) εντοπίστηκαν λάθη λόγω ελλιπών στοιχείων σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, καθώς και σε συντάξεις με απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ, άλλοι περίπου 43.000 συνταξιούχοι περιμένουν στη σειρά να πληρωθούν σταδιακά τα αναδρομικά από το φθινόπωρο. Η διαδικασία έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, κυρίως λόγω έλλειψης στοιχείων από τα πρώην Ταμεία, όμως φαίνεται πως πλέον, η διοίκηση έχει προχωρήσει στην εφαρμογή των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων και προγραμματίζει συνεχείς πληρωμές αναδρομικών.
Έτσι στην ουρά για επανυπολογισμό βρίσκονται περίπου 9.000 τραπεζοϋπάλληλοι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα προκύψουν αυξήσεις για όλους. Η καταβολή των αναδρομικών τους γίνεται σταδιακά καθώς σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ οι αρμόδιες υπηρεσίες των τραπεζών δεν έδωσαν και δε δίνουν ακριβή στοιχεία μισθοδοσίας. Ενδεικτικό είναι το αλαλούμ που προέκυψε με τους 1983 συνταξιούχους της Εθνικής τράπεζας που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 2016, οι οποίοι καλούνται τώρα να επιστρέψουν χρήματα εξαιτίας λάθος δεδομένων που χορηγούσε το πρώην ταμείο των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας το ΤΣΠ-ΕΤΕ.
-Αλλες 30.000 περιπτώσεις από τα 29 πρώην ταμεία βρίσκονται στη διαδικασία επανυπολογισμού και καταβολής αναδρομικών. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2016. Όπως εκτιμούν οι νομικοί που εξειδικεύονται στο ασφαλιστικό περίπου 10.000 συνταξιούχοι που αποχώρησαν από την εργασία τους μετά τον Μάιο του 2016 βρίσκονται χωρίς να το γνωρίζουν σε καθεστώς καθυστέρησης στην απονομή των αναδρομικών και της προσαύξησης που δικαιούνται βάσει του νόμου 4670/2020 (γνωστού και ως «νόμος Βρούτση»).
Οι επανυπολογισμοί που εκκρεμούν ανά φορέα είναι οι εξής:
Στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα εκκρεμούν 9.000 επανυπολογισμοί κύριων συντάξεων.
Στους συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ εκκρεμούν 11.000 επανυπολογισμοί κύριων συντάξεων.
Στους συνταξιούχους του τ. ΟΑΕΕ εκκρεμούν 13.000 επανυπολογισμοί κύριων συντάξεων.
Παράλληλα, σύμφωνα με στελέχη του ΕΦΚΑ, εξετάζονται και ελέγχονται από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται από πολίτες, οι οποίοι διαφωνούν με τον αρχικά διενεργηθέντα επανυπολογισμό της σύνταξής τους, σημειώνοντας επίσης, ότι η αναμονή για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης έχει πέσει στις 50 μέρες.
