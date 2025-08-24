ΔΕΘ: Διορθώσεις για τους αδικημένους της μεσαίας τάξης
Μετά από χρόνια βαριάς φορολόγησης, η κυβέρνηση επιχειρεί διορθώσεις σε οικογένειες με παιδιά, μισθωτούς 20–40 χιλιάδων ευρώ και εισοδήματα από ενοίκια
Η φετινή ΔΕΘ αποκτά ξεχωριστή σημασία για τη μεσαία τάξη, καθώς η κυβέρνηση αναγνωρίζει ανοιχτά ότι υπήρξε η πιο αδικημένη κοινωνική κατηγορία την τελευταία δεκαετία. Το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός υπερβαίνει τα 1,5 δισ. ευρώ και στοχεύει σε τρεις βασικούς άξονες: τις οικογένειες με παιδιά, τους μισθωτούς μεσαίων εισοδημάτων και τους ιδιοκτήτες που δηλώνουν εισόδημα από ενοίκια. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες βρέθηκαν επί χρόνια στο «μάτι του κυκλώνα», σηκώνοντας δυσανάλογο βάρος φόρων και εισφορών, χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγματα.
Πρώτος στόχος είναι η φορολογική ελάφρυνση των οικογενειών με παιδιά. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση για οικογένειες, καθώς η διαφορά σε σχέση με τα άτεκνα νοικοκυριά είναι σχεδόν μηδενική. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η χώρα μας έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στον ευρωπαϊκό νότο, με αποτέλεσμα ζευγάρια που μεγαλώνουν δύο παιδιά και έχουν εισόδημα 30 ή 35 χιλιάδων ευρώ να πληρώνουν σχεδόν τα ίδια με ένα νοικοκυριό χωρίς παιδιά. Η μελέτη της Eurobank που δημοσιεύθηκε πρόσφατα ανέδειξε για ακόμη μια φορά αυτή την αδικία, η οποία πλέον αναμένεται να αντιμετωπιστεί με νέες κλίμακες ή ενδιάμεσους συντελεστές.
