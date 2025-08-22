Τζάκσον Χολ: Η ομιλία Πάουελ κρίνει τις αγορές ομολόγων και την ανεξαρτησία της Fed
Τζάκσον Χολ: Η ομιλία Πάουελ κρίνει τις αγορές ομολόγων και την ανεξαρτησία της Fed
Ο Τζερόμ Πάουελ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις αγορές ομολόγων και το στοίχημα για μειώσεις επιτοκίων
O πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, θα εκφωνήσει την κεντρική του ομιλία στο ετήσιο συνέδριο του Τζάκσον Χολ στο Γουαϊόμινγκ στις 17:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Η παρέμβασή του θεωρείται μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών, πιο καθοριστική ακόμη και από τις συνεντεύξεις Τύπου μετά τις συνεδριάσεις της Fed για τα επιτόκια, καθώς το συγκεκριμένο βήμα προσφέρει στον Πάουελ την ευκαιρία να παρουσιάσει το μακροπρόθεσμο πλαίσιο της Fed, όπως τους στόχους για τον πληθωρισμό και την αξιολόγηση της απασχόλησης.
Για τον ίδιο, η στιγμή έχει διπλή σημασία, καθώς η ομιλία πιθανότατα θα είναι η τελευταία του πριν λήξει η θητεία του τον Μάιο του 2026. Παρά τις απειλές του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για πρόωρη απομάκρυνσή του, το Ανώτατο Δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι τα στελέχη της Fed απολαμβάνουν ειδικής προστασίας έναντι απολύσεων. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να πιέζει: το Υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά την κυβερνήτρια της Fed, Λίζα Κουκ, έπειτα από ποινική παραπομπή αξιωματούχου του Λευκού Οίκου.
Η ομιλία του Πάουελ έχει προκαλέσει έντονη προσμονή στις αγορές ομολόγων. Οι επενδυτές εκτιμούν κατά 70% πιθανότητα ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, με συνολική χαλάρωση 50 μονάδων μέσα στο 2025. Παρ’ όλα αυτά, οι πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων και τα μικτά στοιχεία απασχόλησης και πληθωρισμού έχουν μετριάσει την αισιοδοξία. Η Fed διατηρεί αμετάβλητο το εύρος επιτοκίων στο 4,25%–4,50% από τον Δεκέμβριο, ενώ ο Πάουελ αναμένεται να τονίσει εκ νέου την ανεξαρτησία της Τράπεζας.
Ένας πιο αυστηρός τόνος θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων και να δοκιμάσει τις πρόσφατες μεγάλες θέσεις στα options, που στοιχηματίζουν σε συνολική μείωση 75 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του έτους. «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για αυστηρό μήνυμα και ότι ο πρόεδρος δεν είναι διατεθειμένος να μειώσει τα επιτόκια», δήλωσε ο Τομ ντι Γκαλόμα της Mischler Financial Group. Ο Πάουελ, ωστόσο, αναμένεται να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση του Σεπτεμβρίου θα εξαρτηθεί από τα νέα στοιχεία απασχόλησης και πληθωρισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Για τον ίδιο, η στιγμή έχει διπλή σημασία, καθώς η ομιλία πιθανότατα θα είναι η τελευταία του πριν λήξει η θητεία του τον Μάιο του 2026. Παρά τις απειλές του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για πρόωρη απομάκρυνσή του, το Ανώτατο Δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι τα στελέχη της Fed απολαμβάνουν ειδικής προστασίας έναντι απολύσεων. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να πιέζει: το Υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά την κυβερνήτρια της Fed, Λίζα Κουκ, έπειτα από ποινική παραπομπή αξιωματούχου του Λευκού Οίκου.
Οι αγορές ομολόγων σε αναμονή
Η ομιλία του Πάουελ έχει προκαλέσει έντονη προσμονή στις αγορές ομολόγων. Οι επενδυτές εκτιμούν κατά 70% πιθανότητα ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, με συνολική χαλάρωση 50 μονάδων μέσα στο 2025. Παρ’ όλα αυτά, οι πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων και τα μικτά στοιχεία απασχόλησης και πληθωρισμού έχουν μετριάσει την αισιοδοξία. Η Fed διατηρεί αμετάβλητο το εύρος επιτοκίων στο 4,25%–4,50% από τον Δεκέμβριο, ενώ ο Πάουελ αναμένεται να τονίσει εκ νέου την ανεξαρτησία της Τράπεζας.
Ένας πιο αυστηρός τόνος θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων και να δοκιμάσει τις πρόσφατες μεγάλες θέσεις στα options, που στοιχηματίζουν σε συνολική μείωση 75 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του έτους. «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για αυστηρό μήνυμα και ότι ο πρόεδρος δεν είναι διατεθειμένος να μειώσει τα επιτόκια», δήλωσε ο Τομ ντι Γκαλόμα της Mischler Financial Group. Ο Πάουελ, ωστόσο, αναμένεται να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση του Σεπτεμβρίου θα εξαρτηθεί από τα νέα στοιχεία απασχόλησης και πληθωρισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα