Σήμερα η κρίσιμη ομιλία Πάουελ στο Jackson Hole - Τι «στοιχηματίζουν» οι επενδυτές για τη μείωση επιτοκίων

Οι επενδυτές φαίνεται μέχρι στιγμής να παραμένουν πιστοί στην άποψη ότι τα επιτόκια θα μειωθούν τον επόμενο μήνα, με τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου να διακόπτουν την πρόσφατη πτώση