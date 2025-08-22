Σήμερα η κρίσιμη ομιλία Πάουελ στο Jackson Hole - Τι «στοιχηματίζουν» οι επενδυτές για τη μείωση επιτοκίων
Σήμερα η κρίσιμη ομιλία Πάουελ στο Jackson Hole - Τι «στοιχηματίζουν» οι επενδυτές για τη μείωση επιτοκίων
Οι επενδυτές φαίνεται μέχρι στιγμής να παραμένουν πιστοί στην άποψη ότι τα επιτόκια θα μειωθούν τον επόμενο μήνα, με τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου να διακόπτουν την πρόσφατη πτώση
Οι επενδυτές συσσωρεύονται σε ένα συγκεκριμένο στοίχημα options που βασίζεται στην ήπια στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά περισσότερο από 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα. Στίγμα προθέσεων θα δοθεί στο Jackson Hole του Ουαϊόμινγκ, όπου ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αναμένεται να κάνει σημαντικές δηλώσεις που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να καταρρίψουν τις προσδοκίες των επενδυτών για νομισματική χαλάρωση. Ακολουθεί επίσης μια υψηλότερη από το αναμενόμενο μέτρηση του πληθωρισμού, η οποία οδήγησε ορισμένους επενδυτές να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες τους για μείωση των επιτοκίων.
Παρά τη σύντομη υποχώρηση, οι επενδυτές φαίνεται μέχρι στιγμής να παραμένουν πιστοί στην άποψη ότι τα επιτόκια θα μειωθούν τον επόμενο μήνα, με τα ομόλογα του Δημοσίου να διακόπτουν την πρόσφατη τριήμερη πτώση τους.
«Καθώς η αγορά προετοιμάζεται για την ομιλία του Πάουελ στο Jackson Hole, υποστηρίζουμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα ομόλογα του Δημοσίου είναι το αν ο πρόεδρος της Fed επιλέξει να περιορίσει τις ελπίδες για την ευρέως αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο», ανέφερε σε σημείωμά του ο Ίαν Λίνγκεν της BMO Capital Markets.
Η ζήτηση για θέσεις στο Secured Overnight Financing Rate (SOFR), το οποίο αντικατοπτρίζει στενά τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, είναι αμείωτη από τις αρχές του μήνα. Αυτή την εβδομάδα, οι επενδυτές ενέτειναν ξανά αυτό το στοίχημα, καθώς το ανοιχτό ενδιαφέρον αυξήθηκε όσον αφορά την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης.
