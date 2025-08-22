Bloomberg: Αμερικανικές κυρώσεις σε Έλληνα ναυλομεσίτη και σε κινεζικά λιμάνια για μεταφορά ιρανικού πετρελαίου
Η Ουάσιγκτον εντείνει τις κινήσεις της με στόχο να περιορίσει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, που αποτελούν βασική πηγή εσόδων για την Τεχεράνη
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε Έλληνα ναυλομεσίτη και δύο κινεζικούς διαχειριστές λιμενικών τερματικών εγκαταστάσεων, κατηγορώντας τους ότι διευκόλυναν τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, διευρύνοντας έτσι την πολιτική της «μέγιστης πίεσης» εναντίον της Τεχεράνης. Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg σημειώνοντας πως σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ την Πέμπτη, στον κατάλογο των κυρώσεων προστέθηκε ο Αντώνιος Μαργαρίτης, μαζί με ένα δίκτυο εταιρειών που ελέγχει στην Ελλάδα και στα Νησιά Μάρσαλ. Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέβαλε κυρώσεις σε δύο κινεζικούς διαχειριστές τερματικών και αποθήκευσης πετρελαίου, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται σε περιοχή που, όπως αναφέρεται, αποτελεί τη «μεγαλύτερη πύλη εισόδου ιρανικού αργού στην Κίνα».
Η Ουάσιγκτον εντείνει τις κινήσεις της με στόχο να περιορίσει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, που αποτελούν βασική πηγή εσόδων για την Τεχεράνη. Ωστόσο, το μέλος του OPEC έχει αποδειχθεί ικανό να παρακάμπτει το πλέγμα περιορισμών, με την Κίνα να παραμένει σταθερός προορισμός για τα φορτία του.
«Ο Μαργαρίτης αξιοποίησε την πολυετή εμπειρία του στη ναυτιλιακή βιομηχανία για να διευκολύνει παράνομα τη μεταφορά και πώληση ιρανικού πετρελαίου», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Οι κυρώσεις αφορούν εταιρείες που συνδέονται με τον ίδιο, όπως η Marant Shipping and Trading S.A., η Square Tanker Management Ltd., η Comford Management S.A. και η United Chartering S.A.
