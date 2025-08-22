Bloomberg: Αμερικανικές κυρώσεις σε Έλληνα ναυλομεσίτη και σε κινεζικά λιμάνια για μεταφορά ιρανικού πετρελαίου

Η Ουάσιγκτον εντείνει τις κινήσεις της με στόχο να περιορίσει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, που αποτελούν βασική πηγή εσόδων για την Τεχεράνη