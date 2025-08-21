Σε καθοδικό σπιράλ η Wall Street - Πέμπτη ημέρα απωλειών για τον S&P 500
Σε καθοδικό σπιράλ η Wall Street - Πέμπτη ημέρα απωλειών για τον S&P 500
Σε κλοιό προειδοποιητικών στοιχείων για αυξημένο πληθωριστικό ρίσκο οι επενδυτές - Το μεγαλύτερο καθοδικό σερί για τον S&P 500 από τον Ιανουάριο - Μειώθηκαν τα προγνωστικά για μείωση επιτοκίων το Σεπτέμβριο - Σε θετικό σήμα, αύριο, από τον Πάουελ ελπίζει η αγορά
Σε «αναμμένα κάρβουνα» βρίσκονται οι επενδυτές της Wall Street ενόψει της κρίσιμης αυριανής ομιλίας του Τζερόμ Πάουελ στο Τζάκσον Χολ, σε ένα διάστημα που οι φόβοι για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων απειλούν να ανατρέψουν τα προγνωστικά για την επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης από τον ερχόμενο μήνα.
Έτσι, οι πιέσεις συντηρήθηκαν σε όλους τους δείκτες κρατώντας το ταμπλό στο κόκκινο! Ο Dow Jones «έκλεισε» με απώλειες ύψους 0,34% στις 44.785 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε περαιτέρω στις 6.370 μονάδες μειωμένος κατά 0,40% και ο Nasdaq διολίσθησε κατά 0,34% πέφτοντας στις 21.100 μονάδες.
Ειδικά για τον S&P 500, η συμπλήρωση πέντε καθοδικών συνεδριάσεων αποτελεί το μεγαλύτερο σερί απωλειών από τον Ιανουάριο!
Στην αγορά ομολόγων, η ταχύτερη ανάπτυξη της μεταποίησης από το 2022 οδήγησε τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα χαμηλότερα ανεβάζοντας κάθετα τις αποδόσεις. Το 10ετές ενισχύθηκε στο 4,33% και το πιο ευαίσθητο στις επιτοκιακές τάσεις 2ετές έφτασε το 3,792%.
Παρά την αύξηση των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας – ένδειξη επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας – η λίαν ισχυρή ένδειξη του δείκτη PMI οδήγησε τους traders να μειώσουν τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων.
Οι αγορές χρήματος κατέβασαν περίπου στο 65% τις πιθανότητες για μείωση τον Σεπτέμβριο, από πάνω από 90% πριν από μία εβδομάδα. Είχε προηγηθεί νέα πτώση στα προγνωστικά χθες μετά τη δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed, τον Ιούλιο, που έδειξαν καθαρά ότι η πλειοψηφία των μελών της FOMC δίνει προτεραιότητα στο υψηλό πληθωριστικό ρίσκο με φόντο τους δασμούς Τραμπ.
Στο ρίσκο αυτό αναφέρθηκε με σαφήνεια και η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής της χώρας η Walmart, συμβάλλοντας στο κλίμα κατήφειας στην αγορά.
Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ο κολοσσός της λιανικής ανακοίνωσε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη για πρώτη φορά εδώ και μια τριετία και επί τα χείρω αναθεώρηση των εκτιμήσεων του για το σύνολο της χρονιάς. Τα όσα επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος, Νταγκ ΜακΜίλον, άγγιξαν την πλέον ευαίσθητη χορδή της αγοράς αναφορικά με τον πληθωριστικό κίνδυνο.
«Μέχρι τώρα, ο αντίκτυπος των δασμών υπήρξε αρκετά σταδιακός, ώστε τυχόν προσαρμογές στη συμπεριφορά των πελατών να είναι σχετικά περιορισμένες. Όμως, καθώς ανανεώνουμε τα αποθέματά μας σε επίπεδα τιμών μετά την επιβολή δασμών, συνεχίζουμε να βλέπουμε τα κόστη μας να αυξάνονται κάθε εβδομάδα, κάτι που αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί και στο τρίτο και στο τέταρτο τρίμηνο» προειδοποίησε ο ΜακΜίλον.
Ανάλογη εκτίμηση έχουν εκφράσει και άλλες εταιρείες λιανικής, τονίζοντας ότι μέχρι τώρα έχουν αντέξει τις πιέσεις των ανατιμήσεων, όμως αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν να μετακυλίουν το κόστος στους καταναλωτές, κάτι που θα επηρεάσει και τη ζήτηση.
Καμπανάκι για το πληθωριστικό κόστος περιλάμβανε και η έκθεση της S&P Global για τη μεταποιητική δραστηριότητα.
Η αμερικανική οικονομία παραμένει λίαν ανθεκτική με τον PMI μεταποίησης να αγγίζει την υψηλότερη ένδειξη από το Μάιο του 2022 και τον σύνθετο PMI να σκαρφαλώνει στο υψηλότερο σημείο της φετινής χρονιάς, συμπληρώνοντας μάλιστα ένα σταθερό αναπτυξιακό σερί 31 μηνών.
Έτσι, οι πιέσεις συντηρήθηκαν σε όλους τους δείκτες κρατώντας το ταμπλό στο κόκκινο! Ο Dow Jones «έκλεισε» με απώλειες ύψους 0,34% στις 44.785 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε περαιτέρω στις 6.370 μονάδες μειωμένος κατά 0,40% και ο Nasdaq διολίσθησε κατά 0,34% πέφτοντας στις 21.100 μονάδες.
Ειδικά για τον S&P 500, η συμπλήρωση πέντε καθοδικών συνεδριάσεων αποτελεί το μεγαλύτερο σερί απωλειών από τον Ιανουάριο!
Στην αγορά ομολόγων, η ταχύτερη ανάπτυξη της μεταποίησης από το 2022 οδήγησε τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα χαμηλότερα ανεβάζοντας κάθετα τις αποδόσεις. Το 10ετές ενισχύθηκε στο 4,33% και το πιο ευαίσθητο στις επιτοκιακές τάσεις 2ετές έφτασε το 3,792%.
Παρά την αύξηση των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας – ένδειξη επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας – η λίαν ισχυρή ένδειξη του δείκτη PMI οδήγησε τους traders να μειώσουν τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων.
Οι αγορές χρήματος κατέβασαν περίπου στο 65% τις πιθανότητες για μείωση τον Σεπτέμβριο, από πάνω από 90% πριν από μία εβδομάδα. Είχε προηγηθεί νέα πτώση στα προγνωστικά χθες μετά τη δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed, τον Ιούλιο, που έδειξαν καθαρά ότι η πλειοψηφία των μελών της FOMC δίνει προτεραιότητα στο υψηλό πληθωριστικό ρίσκο με φόντο τους δασμούς Τραμπ.
Στο ρίσκο αυτό αναφέρθηκε με σαφήνεια και η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής της χώρας η Walmart, συμβάλλοντας στο κλίμα κατήφειας στην αγορά.
Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ο κολοσσός της λιανικής ανακοίνωσε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη για πρώτη φορά εδώ και μια τριετία και επί τα χείρω αναθεώρηση των εκτιμήσεων του για το σύνολο της χρονιάς. Τα όσα επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος, Νταγκ ΜακΜίλον, άγγιξαν την πλέον ευαίσθητη χορδή της αγοράς αναφορικά με τον πληθωριστικό κίνδυνο.
«Μέχρι τώρα, ο αντίκτυπος των δασμών υπήρξε αρκετά σταδιακός, ώστε τυχόν προσαρμογές στη συμπεριφορά των πελατών να είναι σχετικά περιορισμένες. Όμως, καθώς ανανεώνουμε τα αποθέματά μας σε επίπεδα τιμών μετά την επιβολή δασμών, συνεχίζουμε να βλέπουμε τα κόστη μας να αυξάνονται κάθε εβδομάδα, κάτι που αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί και στο τρίτο και στο τέταρτο τρίμηνο» προειδοποίησε ο ΜακΜίλον.
Ανάλογη εκτίμηση έχουν εκφράσει και άλλες εταιρείες λιανικής, τονίζοντας ότι μέχρι τώρα έχουν αντέξει τις πιέσεις των ανατιμήσεων, όμως αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν να μετακυλίουν το κόστος στους καταναλωτές, κάτι που θα επηρεάσει και τη ζήτηση.
Καμπανάκι για το πληθωριστικό κόστος περιλάμβανε και η έκθεση της S&P Global για τη μεταποιητική δραστηριότητα.
Η αμερικανική οικονομία παραμένει λίαν ανθεκτική με τον PMI μεταποίησης να αγγίζει την υψηλότερη ένδειξη από το Μάιο του 2022 και τον σύνθετο PMI να σκαρφαλώνει στο υψηλότερο σημείο της φετινής χρονιάς, συμπληρώνοντας μάλιστα ένα σταθερό αναπτυξιακό σερί 31 μηνών.
Μάλιστα, οι βιομηχανίες προχώρησαν και σε σημαντικές προσλήψεις δεδομένης της ζήτησης.
Όμως, η έκθεση έδειξε επίσης ότι όλες και περισσότερες επιχειρήσεις μετακυλίουν σταδιακά στους καταναλωτές το πρόσθετο κόστος που συνδέεται με τους δασμούς.
Η αύξηση του πληθωριστικού ρίσκου σε ένα περιβάλλον ανθεκτικής οικονομίας συνθέτει μια εικόνα στην οποία η Fed δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί να προχωρήσει σε νέα περικοπή των επιτοκίων. Εξού και περιορίστηκαν τα προγνωστικά για μείωση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Στο θολό αυτό κλίμα, οι επενδυτές περιμένουν περισσότερες ενδείξεις από την αυριανή ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα τους αρέσουν τα όσα θα ακούσουν.
«Τα εξαιρετικά στοιχεία του PMI έκαναν πιο δύσκολο για τον Πάουελ να εστιάσει στην αδυναμία της απασχόλησης αύριο» υποστήριξε ο Άντριου Μπρένερ της NatAlliance Securities.
Σημειωτέον πως ήδη η επικεφαλής της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, σε δηλώσεις της νωρίτερα ξεκαθάρισε, πως αν έπρεπε να αποφασίσει αύριο, «δεν θα στήριζε μείωση επιτοκίων». Και δεν ήταν η μόνη!
Ο πρόεδρος της Fed της Ατλάντα, Ραφαέλ Μπόστιτς, δήλωσε ότι εξακολουθεί να βλέπει περιθώρια μόνο για μία μείωση επιτοκίων φέτος, ενώ και ο Τζέφρι Σμιντ, πρόεδρος της Fed του Κάνσας, σημείωσε ότι «ο κίνδυνος του πληθωρισμού εξακολουθεί να υπερτερεί των κινδύνων για την αγορά εργασίας».
Ο πρώην πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Τζέιμς Μπούλαρντ, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα δηλώνοντας υπέρ μιας αποκλιμάκωσης των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης έως το 2026. Όμως, πέρα από το γεγονός ότι ο Μπούλαρντ βρίσκεται πλέον εκτός Fed, ως ένας από τους υποψηφίους της λίστας Τραμπ με τους πιθανούς αντικαταστάτες του Πάουελ θεωρείται ότι έχει βάσιμους λόγους να κινείται σε φιλο-τραμπική νομισματική γραμμή.
«Η Fed βρίσκεται σε δύσκολη θέση, με πιέσεις να μειώσει τα επιτόκια ενώ ο πληθωρισμός αυξάνεται και η αγορά εργασίας επιβραδύνεται, με τους δύο αυτούς δείκτες να κινούνται αντίθετα προς την αποστολή της Fed», σχολίασε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro.
«Αν μειώσει πολύ νωρίς ή πολύ επιθετικά, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν περαιτέρω οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Αν κινηθεί πολύ αργά, η αγορά εργασίας μπορεί να επιδεινωθεί και η οικονομία να παγιδευτεί σε στασιμοπληθωρισμό» συμφώνησε από την πλευρά του ο Τζιμ Μπέιρντ της Plante Moran
Έρευνα της 22V Research έδειξε ότι το 43% των επενδυτών αναμένει «ουδέτερη» αντίδραση των αγορών στο Τζάκσον Χολ, το 39% «risk-off» και μόλις το 18% «risk-on».
Σε επίπεδο μετοχών, οι περισσότερες μεγάλες τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν πτώση διευρύνοντας τις απώλειες των τελευταίων ημερών.
Στις μεγάλες χαμένες και η Walmart που βούλιαξε κοντά στο 5% μετά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψε η Coty μετά τις ζημιές-έκπληξη που παρουσίασε.
Υπό σημαντική πίεση βρέθηκαν και οι εταιρείες ηλιακής ενέργειας, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην εγκρίνει νέα project ΑΠΕ.
Αντιθέτως, μία από τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώθηκε από τη Nordson, χάρη σε αποτελέσματα καλύτερα των προσδοκιών, ενώ ώθηση έλαβε η Hewlett Packard Enterprise χάρη στην αναβάθμιση της από τη Morgan Stanley
Από τον δείκτη Dow, η Merck και η UnitedHealth είχαν θετική πορεία ισορροπώντας τις αρνητικές πιέσεις στο δείκτη, ενώ υψηλά κέρδη αποκόμισε η κινεζική Xpeng καθώς έγινε γνωστό ότι ο CEO της αγόρασε μεγάλο πακέτο μετοχών δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πορεία της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
Όμως, η έκθεση έδειξε επίσης ότι όλες και περισσότερες επιχειρήσεις μετακυλίουν σταδιακά στους καταναλωτές το πρόσθετο κόστος που συνδέεται με τους δασμούς.
Η αύξηση του πληθωριστικού ρίσκου σε ένα περιβάλλον ανθεκτικής οικονομίας συνθέτει μια εικόνα στην οποία η Fed δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί να προχωρήσει σε νέα περικοπή των επιτοκίων. Εξού και περιορίστηκαν τα προγνωστικά για μείωση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Στο θολό αυτό κλίμα, οι επενδυτές περιμένουν περισσότερες ενδείξεις από την αυριανή ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα τους αρέσουν τα όσα θα ακούσουν.
«Τα εξαιρετικά στοιχεία του PMI έκαναν πιο δύσκολο για τον Πάουελ να εστιάσει στην αδυναμία της απασχόλησης αύριο» υποστήριξε ο Άντριου Μπρένερ της NatAlliance Securities.
Σημειωτέον πως ήδη η επικεφαλής της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, σε δηλώσεις της νωρίτερα ξεκαθάρισε, πως αν έπρεπε να αποφασίσει αύριο, «δεν θα στήριζε μείωση επιτοκίων». Και δεν ήταν η μόνη!
Ο πρόεδρος της Fed της Ατλάντα, Ραφαέλ Μπόστιτς, δήλωσε ότι εξακολουθεί να βλέπει περιθώρια μόνο για μία μείωση επιτοκίων φέτος, ενώ και ο Τζέφρι Σμιντ, πρόεδρος της Fed του Κάνσας, σημείωσε ότι «ο κίνδυνος του πληθωρισμού εξακολουθεί να υπερτερεί των κινδύνων για την αγορά εργασίας».
Ο πρώην πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Τζέιμς Μπούλαρντ, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα δηλώνοντας υπέρ μιας αποκλιμάκωσης των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης έως το 2026. Όμως, πέρα από το γεγονός ότι ο Μπούλαρντ βρίσκεται πλέον εκτός Fed, ως ένας από τους υποψηφίους της λίστας Τραμπ με τους πιθανούς αντικαταστάτες του Πάουελ θεωρείται ότι έχει βάσιμους λόγους να κινείται σε φιλο-τραμπική νομισματική γραμμή.
«Η Fed βρίσκεται σε δύσκολη θέση, με πιέσεις να μειώσει τα επιτόκια ενώ ο πληθωρισμός αυξάνεται και η αγορά εργασίας επιβραδύνεται, με τους δύο αυτούς δείκτες να κινούνται αντίθετα προς την αποστολή της Fed», σχολίασε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro.
«Αν μειώσει πολύ νωρίς ή πολύ επιθετικά, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν περαιτέρω οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Αν κινηθεί πολύ αργά, η αγορά εργασίας μπορεί να επιδεινωθεί και η οικονομία να παγιδευτεί σε στασιμοπληθωρισμό» συμφώνησε από την πλευρά του ο Τζιμ Μπέιρντ της Plante Moran
Έρευνα της 22V Research έδειξε ότι το 43% των επενδυτών αναμένει «ουδέτερη» αντίδραση των αγορών στο Τζάκσον Χολ, το 39% «risk-off» και μόλις το 18% «risk-on».
Σε επίπεδο μετοχών, οι περισσότερες μεγάλες τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν πτώση διευρύνοντας τις απώλειες των τελευταίων ημερών.
Στις μεγάλες χαμένες και η Walmart που βούλιαξε κοντά στο 5% μετά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψε η Coty μετά τις ζημιές-έκπληξη που παρουσίασε.
Υπό σημαντική πίεση βρέθηκαν και οι εταιρείες ηλιακής ενέργειας, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην εγκρίνει νέα project ΑΠΕ.
Αντιθέτως, μία από τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώθηκε από τη Nordson, χάρη σε αποτελέσματα καλύτερα των προσδοκιών, ενώ ώθηση έλαβε η Hewlett Packard Enterprise χάρη στην αναβάθμιση της από τη Morgan Stanley
Από τον δείκτη Dow, η Merck και η UnitedHealth είχαν θετική πορεία ισορροπώντας τις αρνητικές πιέσεις στο δείκτη, ενώ υψηλά κέρδη αποκόμισε η κινεζική Xpeng καθώς έγινε γνωστό ότι ο CEO της αγόρασε μεγάλο πακέτο μετοχών δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πορεία της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα