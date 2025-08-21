Σε καθοδικό σπιράλ η Wall Street - Πέμπτη ημέρα απωλειών για τον S&P 500

Σε κλοιό προειδοποιητικών στοιχείων για αυξημένο πληθωριστικό ρίσκο οι επενδυτές - Το μεγαλύτερο καθοδικό σερί για τον S&P 500 από τον Ιανουάριο - Μειώθηκαν τα προγνωστικά για μείωση επιτοκίων το Σεπτέμβριο - Σε θετικό σήμα, αύριο, από τον Πάουελ ελπίζει η αγορά