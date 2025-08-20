«Αρωγή Θεσσαλίας»: Ανοίγει την αυλαία των πλειστηριασμών με νέο βαρύ σφυρί

Μετά την άγονη προσπάθεια του Ιουλίου, για τις 3 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί για τις μονάδες που ανήκαν στη Euromedica - Ποια είναι η τιμή πρώτης προσφοράς