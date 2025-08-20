«Αρωγή Θεσσαλίας»: Ανοίγει την αυλαία των πλειστηριασμών με νέο βαρύ σφυρί
Μετά την άγονη προσπάθεια του Ιουλίου, για τις 3 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί για τις μονάδες που ανήκαν στη Euromedica - Ποια είναι η τιμή πρώτης προσφοράς
Την «αυλαία» των πλειστηριασμών, που αρχίζουν ξανά από το φθινόπωρο μετά την θερινή ανάπαυλα του Αυγούστου, θα ανοίξουν η «Αρωγή Θεσσαλίας» («Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης») και η «Αποκατάσταση Α.Ε.» («Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας») που υπήρξαν κατά το παρελθόν βραχίονες του Ομίλου Euromedica.
Τα ακίνητα των δύο εταιρειών βγήκαν στο σφυρί αρχικά στις 2 Ιουλίου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα καθώς δεν εκδηλώθηκε το παραμικρό ενδιαφέρον.
Ήδη όμως έχει δρομολογηθεί το επόμενο «επεισόδιο». Έτσι για τις 3 Σεπτεμβρίου, που ξεκινούν οι πλειστηριασμοί, έχουν προγραμματιστεί τρεις επαναληπτικοί, για τα ίδια ακίνητα, με επισπεύδουσα την Intrum.
