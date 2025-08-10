Λειψυδρία: 10 δισ. ευρώ στον πόλεμο για το νερό έως το 2040
Λειψυδρία: 10 δισ. ευρώ στον πόλεμο για το νερό έως το 2040
Έως σήμερα έχουν δρομολογηθεί 1.327 έργα ύδρευσης που απαιτούν επενδύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ - Το μεγαλύτερο ζήτημα αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη γεωργία, καθώς καταναλώνει το 93% του νερού στη χώρα
Επενδύσεις σε έργα ύδρευσης που θα ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ στη χώρα μας θα απαιτηθούν έως το 2040, όπως εκτιμούν στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι ήδη εδώ – και είναι και οικονομικό!
Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία (Greece – Country Report, Ιούνιος 2025) αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο στην απειλή της λειψυδρίας. Με βάση στοιχεία έως το 2022, αποκαλύπτει ότι ο δείκτης αξιοποίησης νερού (WEI+) τους καλοκαιρινούς μήνες είχε φτάσει στο 45, που αποτελεί ύψος-ρεκόρ, ενώ το 2019 ήταν μόλις 39. Η τάση δείχνει ότι χρόνο με τον χρόνο η κατάσταση επιδεινώνεται. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, η έκθεση αναφέρει ότι οι τιμές από 20 έως 39 θεωρούνται ένδειξη λειψυδρίας, αλλά τιμές ίσες ή μεγαλύτερες από 40, όπως είναι πλέον στη χώρα μας, υποδηλώνουν σοβαρή λειψυδρία.
Κενά και ευκαιρίες
Πίσω από την αυξανόμενη ανησυχία, όμως, διαφαίνεται και μια τεράστια ευκαιρία για επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ σε έναν κρίσιμο τομέα που έχει ανάγκη η χώρα. Βρυξέλλες και Αθήνα βλέπουν τη διαχείριση των υδάτων όχι απλώς ως περιβαλλοντική αναγκαιότητα, αλλά και ως το επόμενο πεδίο επενδύσεων και επιχειρηματικότητας.
Η έκθεση αποκαλύπτει ότι κάθε χρόνο μεγαλώνει ένα επενδυτικό κενό στον τομέα των υδάτων, το οποίο η Ε.Ε. υπολογίζει ότι ανέρχεται σε 212 εκατ. ευρώ ετησίως (σε σταθερές τιμές 2022) ή 0,1% του ΑΕΠ, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι όροι που θέτουν ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανθεκτικότητα, επάρκεια και ποιότητα των υδάτινων πόρων.
