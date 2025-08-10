Λειψυδρία: 10 δισ. ευρώ στον πόλεμο για το νερό έως το 2040

Επενδύσεις σε έργα ύδρευσης που θα ξεπεράσουν ταστη χώρα μας θα απαιτηθούν έως το, όπως εκτιμούν στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι ήδη εδώ – και είναι και οικονομικό!Η τελευταία έκθεση τηςγια την ελληνική οικονομία () αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο στην απειλή της λειψυδρίας. Με βάση στοιχεία έως το 2022, αποκαλύπτει ότι ο δείκτης αξιοποίησης νερού () τους καλοκαιρινούς μήνες είχε φτάσει στο 45, που αποτελεί ύψος-ρεκόρ, ενώ το 2019 ήταν μόλις. Η τάση δείχνει ότι χρόνο με τον χρόνο η κατάσταση επιδεινώνεται. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, η έκθεση αναφέρει ότι οι τιμές από 20 έως 39 θεωρούνται ένδειξη λειψυδρίας, αλλά τιμές ίσες ή μεγαλύτερες από 40, όπως είναι πλέον στη χώρα μας, υποδηλώνουν σοβαρή λειψυδρία.Πίσω από την αυξανόμενη ανησυχία, όμως, διαφαίνεται και μια τεράστια ευκαιρία για επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ σε έναν κρίσιμο τομέα που έχει ανάγκη η χώρα.καιβλέπουν τη διαχείριση των υδάτων όχι απλώς ως περιβαλλοντική αναγκαιότητα, αλλά και ως το επόμενο πεδίο επενδύσεων και επιχειρηματικότητας.Η έκθεση αποκαλύπτει ότι κάθε χρόνο μεγαλώνει ένα επενδυτικό κενό στον τομέα των υδάτων, το οποίο η Ε.Ε. υπολογίζει ότι ανέρχεται σε 212 εκατ. ευρώ ετησίως (σε σταθερές τιμές 2022) ή 0,1% του ΑΕΠ, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι όροι που θέτουν ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανθεκτικότητα, επάρκεια και ποιότητα των υδάτινων πόρων.