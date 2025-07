Νέες κορυφές κατέκτησε η Wall Street - Τρίτο ρεκόρ για τον S&P 500, πάνω από τις 21.000 ο Nasdaq

«Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυροτεχνήματα», εξήγησε ο Ματ Μέιλι της Miller Tabak, προσθέτοντας ότι οι επιδόσεις των Big Tech θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά σε σχέση με τις τελευταίες 2–3 εβδομάδες. «Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πυροτεχνήματα θα οδηγήσουν σε πτώση. Μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν περαιτέρω άνοδο στην ευρύτερη αγορά».Η μετοχή της Alphabet, αν και πιέστηκε ελαφρά σήμερα, πέρασε πρόσφατα σε θετικό πρόσημο σε επίπεδο χρονιάς, καθώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα αναμένεται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη γύρω από τη θέση της στην τεχνητή νοημοσύνη.Ωστόσο, τα μηνύματα από την Tesla δεν αναμένεται να είναι καλά, καθώς ο βασικός τομέας παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων της εταιρείας βρίσκεται αντιμέτωπος με επιδεινούμενες προοπτικές, δημιουργώντας μια σοβαρή πρόκληση για τον Έλον Μασκ, ο οποίος καλείται να κρατήσει ζωντανό το όραμα του αλλά και να στηρίξει την τιμή της μετοχής.«Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα της General Motors, όπου ανακοινώθηκε πλήγμα άνω του 1 δισ. δολαρίων λόγω δασμών, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά πόσο επώδυνα θα είναι τα δεδομένα για τον Έλον Μασκ εν μέσω του αυξημένου κόστους πρώτων υλών, των υψηλότερων δασμών και της κατάργησης των επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα», επεσήμανε ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της Scope Markets, Τζόσουα Μέιχονι.Σε επίπεδο μετοχών, στην όχθη των κερδισμένων ξεχώρισαν τέσσερα ονόματα του S&P 500 που ξεπέρασαν κατά πολύ τον μέσο όρο της αγοράς χάρη στα ισχυρά ή καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη τους. Πρόκειται για την Lamb Weston, την TE Connectivity, την Baker Hughes και την Thermo Fisher.Ιδιαίτερη δυναμική παρουσίασε επίσης η GE Vernova, ενώ προς ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε η Capital One Financial Corp. καθώς οι επενδυτές έμειναν άκρως ικανοποιημένη από τα στοιχεία τριμήνου.Αξιοσημείωτα και τα νέα κέρδη της Berkshire Hathaway, καθώς η UBS ανέβασε κι άλλο την τιμή-στόχο για την μετοχή (Class A) του ομίλου του Γουόρεν Μπάφετ στα 892.120 δολάρια από 887.099 που ήταν, ενώ σήμερα βρέθηκε περίπου στα 723.861 δολάριαΑντίθετα, στις χαμένες λόγω αποτελεσμάτων ξεχώρισαν εταιρείες όπως η fintech Fiserv, η Otis, η Hilton Worldwide, η Enphase Energy, η SAP και η Texas Instruments.Ειδικά οι εκτιμήσεις της Texas Instruments, εκ των βασικών προμηθευτών ημιαγωγών για την αυτοκινητοβιομηχανία και τον εξοπλισμό εργοστασίων, προκάλεσαν ερωτηματικά για τις συνέπειες των δασμών με αποτέλεσμα η αρνητική πορεία της να συμπαρασύρει και άλλα ονόματα του κλάδου, όπως η Analog Devices Inc. και η ON Semiconductor Corp.