Συνάντηση Θεοδωρικάκου με αντιπροσωπεία της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της U.S. International Development Finance Corporation (DFC), υπό την Chief Financial Officer Mildred Callear, καθώς και με εκπροσώπους της πρεσβείας των ΗΠΑ στηνυπό την Επιτετραμμένη Μαρία Όλσον, είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υπουργός Ανάπτυξης εξήρε την καθοριστική συμβολή τηςστην επένδυση για την αναγέννηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, υπογραμμίζοντας: «Η ισχυρή και ανταγωνιστική ναυπηγική βιομηχανία είναι εθνικό στοίχημα για την Ελλάδα. Είμαστε μία από τις πέντε μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις στον κόσμο και ηστήριξε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια, συμβάλλοντας στην επανεκκίνηση ενός κρίσιμου κλάδου για την οικονομία και την εθνική στρατηγική».Ο κ.ανέφερε ότι ηκαι ηέχουν ενταχθεί, με νομοθετική πρωτοβουλία, στις στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις της χώρας, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη νέα επένδυση που υλοποιείται στην ευρύτερη περιοχή, με τη συνεργασία ONEX-Θριάσιου: «Διαμορφώνεται ένας μεγάλος κόμβος διαμετακομιστικός και ένα σύγχρονο logistics center, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εθνική οικονομία, τη μεταφορά εμπορευμάτων και την περιφερειακή ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και με τη δημιουργία εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας», τόνισε.Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης να συνεχίσει τη συνεργασία με τηκαι να εξετάσει κάθε νέα επενδυτική πρόταση που ενισχύει τη στρατηγική συμμαχίαΗ Chief Financial Officer της DFC, Mildred Callear, χαρακτήρισε την επένδυση της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ως «πραγματική επιτυχία», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως αποτελεί το πρώτο, αλλά όχι το τελευταίο έργο της αναπτυξιακής τράπεζας στη χώρα, και εξέφρασε ισχυρό ενδιαφέρον για περαιτέρω επενδύσεις.