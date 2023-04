ΗΠΑ: Νέα ανησυχία για τον τραπεζικό κλάδο μετά το θρίλερ με τη μετοχή της First Republic

Διαβάστε αναλυτικά στο

Επιστρέφει η ανησυχία για τις τράπεζες μετά τη χθεσινή «βουτιά» 49% στη Wall Street της μετοχής της αμερικανικής περιφερειακής τράπεζας First Republic Τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζα για το πρώτο τρίμηνο 2023 «αποκάλυψαν» ότι η First Republic έχασε το 40% των καταθέσεων της κατά την περίοδο των τραπεζικών αναταράξεων στις ΗΠΑ , ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ανέμεναν οι αναλυτές. Αναλυτικά ,στον απόηχο των αποτελεσμάτων, η μετοχή της περιφερειακής τράπεζας First Republic βρέθηκε να χάνει σχεδόν 50% της αξίας της, υποχωρώντας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και με τις συνολικές απώλειες της για τη χρονιά να ξεπερνούν πλέον το 90%.Όπως έγραψε το newmoney , η ανησυχία για την τύχη της μικρής τράπεζας που είχε ήδη στοχοποιηθεί ως το πιθανό επόμενο θύμα της τραπεζικής κρίσης που πυροδότησε η κατάρρευση της SVB φούντωσε και πάλι μετά τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε με κορυφαίο στοιχείο τη δραστική μείωση των καταθέσεων της κατά 40% ή 104,5 δισ. δολάρια, καθώς οι πελάτες την εγκατέλειψαν φοβούμενοι για τη βιωσιμότητα της. Μάλιστα, το δίκτυο Bloomberg υποστήριξε σε σημερινό δημοσίευμα του πως προσπαθεί να πουλήσει assets αξίας άνω των 100 δισ. δολαρίων για να στηρίξει τα οικονομικά της.