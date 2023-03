ΗΠΑ: Bουτιά για τη μετοχή της First Republic Bank παρά την «ένεση» των $30 δισ.

Οι μετοχές της First Republic Bank σημείωσαν νέα «βουτιά» 15% τη Δευτέρα στις προσυνεδριακές συναλλαγές των ΗΠΑ, καθώς η S&P Global Inc. μείωσε την πιστοληπτική της ικανότητα για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, προειδοποιώντας ότι η συμφωνία διάσωσης ύψουςδεν αποτελεί λύση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τράπεζα.Η μείωση της αξιολόγησης θέτει την First Republic σε τροχιά για μεγαλύτερες απώλειες για τη μετοχή, έχοντας ήδη καταγράψει απώλειες της τάξης του 80% σε διάστημα 10 ημερών.Η S&P μείωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της First Republic σε Β+ από ΒΒ+, έχοντας ήδη υποβαθμίσει την τράπεζα σε υποεπενδυτική βαθμίδα, ή αλλιώς «σκουπίδια», την περασμένη Τετάρτη. Ο οίκος αξιολόγησης δήλωσε ότι η πρόσφατη εισροή 30 δισ. δολαρίων από ορισμένους από τους μεγαλύτερους δανειστές της Wall Street μπορεί να μην λύσει τις «σημαντικές» προκλήσεις που πιθανώς αντιμετωπίζει τώρα η τράπεζα, ακόμη και αν μειώσει τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις στη ρευστότητα.Ωστόσο, όπως σημειώνει το Bloomberg ορισμένες μεσαίου μεγέθους τράπεζες των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο προσυνεδριακά.Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr