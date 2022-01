To Enterprise Greece φέρνει σε επαφή 18 ελληνικές εταιρείες, με υποψήφιους επενδυτές από τη Silicon Valley

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στιςθα ξεκινήσει η πρώτη φάση του προγράμματος που θα φέρει σε επαφή, με υποψήφιους πελάτες, στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές από τη Silicon Valley.Σύμφωνα με ανακοίνωση, ηκαι(Enterprise Greece), φέτος, ενισχύει περαιτέρω τον ελληνικό κλάδο καινοτομίας - τεχνολογίας και προωθεί τις εξαγωγές, εγκαινιάζοντας με ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της εξωστρέφειας και επιτάχυνσης των καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων της χώρας, σε συνέχεια και του επιτυχημένου πιλοτικού προγράμματος «Thriving in the Storm» που υλοποίησε το 2020.Το φετινό Πρόγραμμα με τίτλο «» θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό USMAC (US Market Access Centre) και με εμπειρογνώμονες από τη Silicon Valley. Ο Οργανισμός US-MAC δραστηριοποιείται από το 1995, παρέχοντας σε εταιρείες τεχνολογίας, ταχεία και επιτυχημένη πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά µέσω της Silicon Valley ( www.usmarketaccess.com ).Το νέο πρόγραμμα θα επιτρέψει στις συμμετέχουσες τεχνολογικές επιχειρήσεις να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, καθώς θα τις φέρει σε άμεση επαφή με υποψήφιους πελάτες, στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές από τη, ενώ παράλληλα θα τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν το τεχνολογικό οικοσύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών.Οι κύριες φάσεις του προγράμματος είναι :Thriving in the Storm - Boot Camp * Συμμετέχοντες: 18 εταιρείες * Διάρκεια: 5 μέρες (20 ώρες) * Σκοπός: να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις ιδιαιτερότητες της αμερικανικής αγοράς, να κατανοήσουν τις προϊοντικές αλλαγές που θα πρέπει να κάνουν για να διεισδύσουν σε νέες αγορές του εξωτερικού και να δημιουργήσουν ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και πλάνο για επέκταση σε αυτές τις αγορές.Global Growth Acceleration - Εξωστρεφής επιχειρηματική Επιτάχυνση: * Συμμετέχοντες: 6 εταιρείες (που έχουν ολοκληρώσει την 1η φάση) * Διάρκεια: 4 μήνες * Σκοπός: κάθε εταιρεία θα αντιστοιχηθεί με έναν ειδικό στον τομέα του κλάδου της από τη Silicon Valley ώστε να λάβει προσωποποιημένη καθοδήγηση 25 ωρών, ενώ θα έχει την ευκαιρία να διεξάγει τουλάχιστονσυναντήσεις και να λάβει μέρος σε Pitch Event με υποψήφιους επενδυτές. Οι τελευταίες 2 εβδομάδες πραγματοποιούνται στη Silicon Valley.Η πρώτη φάση του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 14 Φεβρουαρίου 2022 όπου μετά από αξιολόγηση θα επιλεχθούν 18 ελληνικές επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 6 που θα διακριθούν θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στην 2η φάση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες τεχνολογικές ελληνικές επιχειρήσεις που:Η αξιολόγηση των εταιρειών θα γίνει από εξειδικευμένους συνεργάτες του οργανισμού US-MAC - Alfredo Coppola, Co-CEO, US Market Access Center Co-founder, Marin Seed Ventures και Chris Burry, Co-CEO, US Market Access Center Industry Fellow, UC Berkeley.Οι εταιρείες που θα επιλεχθούν, θα καταβάλουν μέρος του κόστους συμμετοχής του προγράμματος. Το πρόγραμμα απαιτεί οι συμμετέχοντες να έχουν γνώση της αγγλική γλώσσας. Το πρόγραμμα, όπως σημειώνεται, σηματοδοτεί τη στρατηγική επιλογή της Enterprise Greece να προχωρήσει στην ανάπτυξη στοχευμένων εργαλείων υποστήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου των νέων τεχνολογιών.Το πρόγραμμα εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο δράσεων της Enterprise Greece και αξιοποιεί την τεχνογνωσία της αγοράς των ΗΠΑ και ειδικότερα της Silicon Valley για να καθοδηγήσει και να συμβουλεύσει τις ελληνικές επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο την πρόσβασή τους σε διεθνείς αγορές.Υπενθυμίζεται πως, στο αντίστοιχο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε πέρσι, συμμετείχαν 12 εταιρείες, οι οποίες είναι: InAccel, Clio Muse , e-satisfaction, Exit Bee, JADBio - Gnosis Data Analysis, Logismos, Information Systems, Nimbata, Owiwi, Siepen, Prisma Electronics, Tekmon και Telenavis.Μέσω αυτού, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το οικοσύστημα της Silicon Valley και να ενημερωθούν για στρατηγικές και εργαλεία που θα εξασφαλίσουν επιτυχημένη διείσδυση των προϊόντων/υπηρεσιών τους σε παγκόσμια κλίμακα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα «Thriving Global Silicon Valley Program».