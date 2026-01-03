Mein komplex: Όταν ο Hitler συνάντησε τον Freud

Από 23/01/2026 ως 3/04/2026 στο θέατρο Δρόμος - Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων



Ποιος είναι όμως ο ασθενής που επισκέπτεται τον διασημότερο ψυχίατρο στον κόσμο για να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά;







Ο Φρόυντ αναλαμβάνει να βοηθήσει αυτό το… ασυνήθιστο ζευγάρι, και δεν αργεί να ξεκινήσει μια σειρά από αναπάντεχες, «δυσάρεστες», αλλά εξαιρετικά κωμικές καταστάσεις. Οι μορφές του υποψήφιου δικτάτορα και του διασημότερου ψυχίατρου είναι σκιαγραφημένες με γλαφυρότητα και πολύ χιούμορ.



Δείτε φωτογραφίες από την παράσταση





Ταυτότητα παράστασης

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Μπάμπης Κλαλιώτης



Μουσική Επιμέλεια – Τσέλο: Σταύρος Παργινός

Φωτισμοί: Μπάμπης Κλαλιώτης

Φωτογραφίες-Video: Evangelos Callow

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Άντζυ Νομικού ( angienomikou@gmail.com)



Ηθοποιοί (αλφαβητικά)

Μάνθος Καλαντζής

Κώστας Καραμουσάλης

Μαργαρίτα Σάββα

Παίζει ζωντανά τσέλο στη παράσταση: Σταύρος Παργινός



Πληροφορίες παράστασης

Μέρες & Ώρες παραστάσεων: κάθε Παρασκευή στις 21:00

Από 23/01/2026 ως 3/04/2026

Διάρκεια: 75΄ χωρίς διάλειμμα

Εισιτήρια

16 ευρώ κανονικό,

12 ευρώ φοιτητικό, ομαδικό

5 ευρώ ατέλειες-άνεργοι

Προπώληση

https://www.ticketservices.gr

και στο ταμείο του θεάτρου

Facebook Page: https://www.facebook.com/MeinKomplex/

Θέατρο ΔΡΟΜΟΣ

Αγίου Μελετίου 25 & Κυκλάδων, Κυψέλη – Αθήνα 11361

Τηλέφωνα κρατήσεων: 6937383530 - 210-8818906

Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος για ΑμεΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, συνεντεύξεις και δημοσιογραφικό υλικό, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Άντζυ Νομικού – angienomikou@gmail.com