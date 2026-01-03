Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Mein komplex: Όταν ο Hitler συνάντησε τον Freud
Mein komplex: Όταν ο Hitler συνάντησε τον Freud
Από 23/01/2026 ως 3/04/2026 στο θέατρο Δρόμος - Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων
Μια ξεκαρδιστική κωμωδία για την επίσκεψη ενός άνδρα, που πρόκειται να γίνει διάσημος, σ΄έναν ήδη διάσημο ψυχίατρο, στη Βιέννη του 1920, ζητώντας τη βοήθειά του, μια και η σεξουαλική του ζωή δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσε ο ίδιος...
Ποιος είναι όμως ο ασθενής που επισκέπτεται τον διασημότερο ψυχίατρο στον κόσμο για να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά;
Το Mein Κomplex, φέρνει τον Χίτλερ και την φιλενάδα του, Κριστίν, στο ιατρείο του Σίγκμουντ Φρόυντ!
Ο Φρόυντ αναλαμβάνει να βοηθήσει αυτό το… ασυνήθιστο ζευγάρι, και δεν αργεί να ξεκινήσει μια σειρά από αναπάντεχες, «δυσάρεστες», αλλά εξαιρετικά κωμικές καταστάσεις. Οι μορφές του υποψήφιου δικτάτορα και του διασημότερου ψυχίατρου είναι σκιαγραφημένες με γλαφυρότητα και πολύ χιούμορ.
Δείτε φωτογραφίες από την παράσταση
Ταυτότητα παράστασης
Διασκευή – Σκηνοθεσία: Μπάμπης Κλαλιώτης
Σκηνικά – Κοστούμια: Μάγδα Καλέμη
Μουσική Επιμέλεια – Τσέλο: Σταύρος Παργινός
Φωτισμοί: Μπάμπης Κλαλιώτης
Sound Design: Σωτήρης Καναρέλης
Φωτογραφίες-Video: Evangelos Callow
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Άντζυ Νομικού ( angienomikou@gmail.com)
Ηθοποιοί (αλφαβητικά)
Μάνθος Καλαντζής
Ποιος είναι όμως ο ασθενής που επισκέπτεται τον διασημότερο ψυχίατρο στον κόσμο για να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά;
Το Mein Κomplex, φέρνει τον Χίτλερ και την φιλενάδα του, Κριστίν, στο ιατρείο του Σίγκμουντ Φρόυντ!
Ο Φρόυντ αναλαμβάνει να βοηθήσει αυτό το… ασυνήθιστο ζευγάρι, και δεν αργεί να ξεκινήσει μια σειρά από αναπάντεχες, «δυσάρεστες», αλλά εξαιρετικά κωμικές καταστάσεις. Οι μορφές του υποψήφιου δικτάτορα και του διασημότερου ψυχίατρου είναι σκιαγραφημένες με γλαφυρότητα και πολύ χιούμορ.
Δείτε φωτογραφίες από την παράσταση
Ταυτότητα παράστασης
Διασκευή – Σκηνοθεσία: Μπάμπης Κλαλιώτης
Σκηνικά – Κοστούμια: Μάγδα Καλέμη
Μουσική Επιμέλεια – Τσέλο: Σταύρος Παργινός
Φωτισμοί: Μπάμπης Κλαλιώτης
Sound Design: Σωτήρης Καναρέλης
Φωτογραφίες-Video: Evangelos Callow
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Άντζυ Νομικού ( angienomikou@gmail.com)
Ηθοποιοί (αλφαβητικά)
Μάνθος Καλαντζής
Κώστας Καραμουσάλης
Μαργαρίτα Σάββα
Παίζει ζωντανά τσέλο στη παράσταση: Σταύρος Παργινός
Πληροφορίες παράστασης
Μέρες & Ώρες παραστάσεων: κάθε Παρασκευή στις 21:00
Από 23/01/2026 ως 3/04/2026
Διάρκεια: 75΄ χωρίς διάλειμμα
Εισιτήρια
16 ευρώ κανονικό,
12 ευρώ φοιτητικό, ομαδικό
5 ευρώ ατέλειες-άνεργοι
Προπώληση
https://www.ticketservices.gr
και στο ταμείο του θεάτρου
Facebook Page: https://www.facebook.com/MeinKomplex/
Θέατρο ΔΡΟΜΟΣ
Αγίου Μελετίου 25 & Κυκλάδων, Κυψέλη – Αθήνα 11361
Τηλέφωνα κρατήσεων: 6937383530 - 210-8818906
Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος για ΑμεΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες, συνεντεύξεις και δημοσιογραφικό υλικό, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Άντζυ Νομικού – angienomikou@gmail.com
Μαργαρίτα Σάββα
Παίζει ζωντανά τσέλο στη παράσταση: Σταύρος Παργινός
Πληροφορίες παράστασης
Μέρες & Ώρες παραστάσεων: κάθε Παρασκευή στις 21:00
Από 23/01/2026 ως 3/04/2026
Διάρκεια: 75΄ χωρίς διάλειμμα
Εισιτήρια
16 ευρώ κανονικό,
12 ευρώ φοιτητικό, ομαδικό
5 ευρώ ατέλειες-άνεργοι
Προπώληση
https://www.ticketservices.gr
και στο ταμείο του θεάτρου
Facebook Page: https://www.facebook.com/MeinKomplex/
Θέατρο ΔΡΟΜΟΣ
Αγίου Μελετίου 25 & Κυκλάδων, Κυψέλη – Αθήνα 11361
Τηλέφωνα κρατήσεων: 6937383530 - 210-8818906
Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος για ΑμεΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες, συνεντεύξεις και δημοσιογραφικό υλικό, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Άντζυ Νομικού – angienomikou@gmail.com
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα