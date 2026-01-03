ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Mein komplex: Όταν ο Hitler συνάντησε τον Freud
ΘΕΑΤΡΟ
Mein Κomplex Αδόλφος Χίτλερ Σίγκμουντ Φρόιντ

Mein komplex: Όταν ο Hitler συνάντησε τον Freud

Από 23/01/2026 ως 3/04/2026 στο θέατρο Δρόμος - Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Mein komplex: Όταν ο Hitler συνάντησε τον Freud
Μια ξεκαρδιστική κωμωδία για την επίσκεψη ενός άνδρα, που πρόκειται να γίνει διάσημος, σ΄έναν ήδη διάσημο ψυχίατρο, στη Βιέννη του 1920, ζητώντας τη βοήθειά του, μια και η σεξουαλική του ζωή δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσε ο ίδιος...
Ποιος είναι όμως ο ασθενής που επισκέπτεται τον διασημότερο ψυχίατρο στον κόσμο για να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά;

Το Mein Κomplex, φέρνει τον Χίτλερ και την φιλενάδα του, Κριστίν, στο ιατρείο του Σίγκμουντ Φρόυντ!

Ο Φρόυντ αναλαμβάνει να βοηθήσει αυτό το… ασυνήθιστο ζευγάρι, και δεν αργεί να ξεκινήσει μια σειρά από αναπάντεχες, «δυσάρεστες», αλλά εξαιρετικά κωμικές καταστάσεις. Οι μορφές του υποψήφιου δικτάτορα και του διασημότερου ψυχίατρου είναι σκιαγραφημένες με γλαφυρότητα και πολύ χιούμορ.

Ταυτότητα παράστασης
Διασκευή – Σκηνοθεσία: Μπάμπης Κλαλιώτης
Σκηνικά – Κοστούμια: Μάγδα Καλέμη
Μουσική Επιμέλεια – Τσέλο: Σταύρος Παργινός
Φωτισμοί: Μπάμπης Κλαλιώτης
Κλείσιμο
Sound Design: Σωτήρης Καναρέλης
Φωτογραφίες-Video: Evangelos Callow
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Άντζυ Νομικού ( angienomikou@gmail.com)

Ηθοποιοί (αλφαβητικά)
Μάνθος Καλαντζής
Κώστας Καραμουσάλης
Μαργαρίτα Σάββα
Παίζει ζωντανά τσέλο στη παράσταση: Σταύρος Παργινός

Πληροφορίες παράστασης
Μέρες & Ώρες παραστάσεων: κάθε Παρασκευή στις 21:00
Από 23/01/2026 ως 3/04/2026
Διάρκεια: 75΄ χωρίς διάλειμμα
Εισιτήρια
16 ευρώ κανονικό,
12 ευρώ φοιτητικό, ομαδικό
5 ευρώ ατέλειες-άνεργοι
Προπώληση
https://www.ticketservices.gr
και στο ταμείο του θεάτρου
Facebook Page: https://www.facebook.com/MeinKomplex/
Θέατρο ΔΡΟΜΟΣ
Αγίου Μελετίου 25 & Κυκλάδων, Κυψέλη – Αθήνα 11361
Τηλέφωνα κρατήσεων: 6937383530 - 210-8818906
Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος για ΑμεΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες, συνεντεύξεις και δημοσιογραφικό υλικό, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Άντζυ Νομικού – angienomikou@gmail.com

