O Lil Koni στα MadWalk με νέο τραγούδι

Με εκρηκτική ενέργεια και αυτοπεποίθηση που συναντάς μόνο σε καλλιτέχνες που ξέρουν γιατί βρίσκονται στη σκηνή, παρουσίασε ένα ολοκαίνουργιο κομμάτι. Το κοινό αντέδρασε άμεσα, με τον παλμό της αίθουσας να ανεβαίνει και τους φανς του να τον ακολουθούν σε κάθε ρίμα και κάθε κίνηση. Ο Lil Koni έδειξε ξανά γιατί θεωρείται το πιο πολλά υποσχόμενο νέο πρόσωπο της urban σκηνής, με μια αυθεντικότητα που κερδίζει και με μια σκηνική έκρηξη που δύσκολα ξεχνάς.

Το DJ set που ακολούθησε έκλεισε την εμφάνιση με έναν τρόπο που μόνο ο ίδιος ξέρει να προσφέρει, συνδυάζοντας beats, ρυθμό και μια αίσθηση ότι το μέλλον ανοίγεται μπροστά του χωρίς όρια.

Ακούστε τα τραγούδια του εδω