Σπάνια, αποκαλυπτικά, ολοζώντανα: Τα αρχεία που αλλάζουν τον κόσμο μας στο 28o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Η ταινίατουσυνδυάζει αρχειακό υλικό από προπαγανδιστικές ολλανδικές ταινίες της περιόδου 1912-1933, φυσικούς ήχους και εμβόλιμα θραύσματα από την προφορική παράδοση της Ινδονησίας, αναλαμβάνοντας μια διττή αποστολή. Αφενός να φέρει στο φως πολύτιμα τεκμήρια από την άγνωστη καθημερινότητα της εποχής, αφετέρου να φανερώσει τα ιστορικά και πολιτισμικά θεμέλια ενός αποκιοκρατικού αφηγήματος που επιμένει να αρνείται τις χυδαίες καταβολές του.Τοτουεπανεξετάζει το πολύτιμο αρχειακό υλικό της πιθανότατα πρώτης ταινίας στην ιστορία του σινεμά που προβλήθηκε σε γενικό κοινό (Η έξοδος από το εργοστάσιο Λυμιέρ), μέσα από ένα σύνθετο και δαιδαλώδες πρίσμα που αναστοχάζεται τις απαρχές και την εξέλιξη του μέσου, θέτοντας μια σειρά από συναρπαστικά ερωτήματα για τη φύση, την ταυτότητα και την εμβέλεια της κινούμενης εικόνας: μια φευγαλέα αποτύπωση του παρελθόντος που κουβαλά μέσα της μνήμες από το μέλλον.O βιρτουόζος του found footageστο εμβληματικό, αντιπαραβάλλει τις ευτυχισμένες στιγμές που απαθανατίστηκαν στα home videos μιας οικογένειας Εβραίων στην Ολλανδία, γυρισμένα πριν το Ολοκαύτωμα, με κινηματογραφικά επίκαιρα, χρησιμοποιώντας ως ηχητικό φόντο ραδιοφωνικά αποσπάσματα της εποχής και ένα στοιχειωτικό τζαζ σάουντρακ. Το τελικό αποτέλεσμα πυροδοτεί ένα διαπεραστικό ρίγος, καθώς ανάμεσα στους ανθρώπους που διασκεδάζουν βλέπουμε μελλοντικά θύματα, αλλά και θύτες μιας ανείπωτης φρίκης.Στο, οικαιανακαλύπτουν στα αρχεία μιας βρετανικής μεγαλοαστικής οικογένειας μια σειρά από φιλμάκια που τράβηξε ένα ζευγάρι στη διάρκεια ενός ταξιδιού στις Ινδίες το 1928 και το 1929 – στο αποκορύφωμα του αγώνα ενάντια στην αποικιοκρατία. Οι φαινομενικά «αθώες» στιγμές διασκέδασης αποπνέουν μια ανομολόγητη βία και εξουσία, υφαίνοντας μια πλάγια και αιχμηρή αναλογία ανάμεσα στο αποικιοκρατικό παρελθόν και στον τουρισμό τού σήμερα.Τοτουχωρισμένο σε πέντε πράξεις και με τίτλο που παραπέμπει στη θρυλική ρήση του Ζαν-Λικ Γκοντάρ για το τι χρειάζεται κανείς για να γυρίσει μια ταινία, συνενώνει κινηματογραφικά θραύσματα από επιστημονικά ντοκιμαντέρ, πρώιμα πορνό και σκηνές από ευρωπαϊκές ταινίες της δεκαετίας του 1930. Ένα πυρετικό όνειρο από σελιλόιντ για το δίπολο Έρωτας-Θάνατος και τις έμφυλες σχέσεις στη ντελιριακή δίνη του σινεμά.τουσκιαγραφεί την άνοδο και την πτώση του διαβόητου Ρουμάνου δικτάτορα μέσα από το προπαγανδιστικό υλικό του ζοφερού καθεστώτος που είχε εγκαθιδρύσει, σε ένα τρίωρο δεξιοτεχνικό επίτευγμα μοντάζ και εσωτερικού ρυθμού που μεταμορφώνει τα ντοκουμέντα μιας αλλοτινής εξουσίας σε τεκμήρια μιας αυτοεκπληρούμενης συντριβήςΤοτηςαποτίνει φόρο τιμής στην άλλοτε πλούσια κινηματογραφική παραγωγή της Αιγύπτου, μέσα από μια ανορθόδοξη βιογραφία της «Σταχτοπούτας του αραβικού κινηματογράφου» Σοάντ Χόσνι, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της μόλις στα 49 της χρόνια. Σταδιακά, και μέσα από τη χρήση φθαρμένου υλικού από βιντεοκασέτες, η ταινία εξυψώνεται σε μια πολυπεπίπεδη και καθηλωτική ελεγεία για την αθανασία της κινηματογραφικής εικόνας και τη σύγχρονη γυναικεία αραβική ταυτότητα.Τοτωνκαιμάς μεταφέρει στην καρδιά μιας άγριας και ξέφρενης εποχής, στην πόλη-Μέκκα του ηλεκτρονικού ήχου, που γέννησε το underground. Οδηγός της ταινίας το ανεκτίμητο υλικό του σεσημασμένου μποέμ μουσικόφιλου Μαρκ Ρίντερ, ο οποίος άφησε το swinging Μάντσεστερ και έκανε το Βερολίνο δεύτερο σπίτι του, μετατρέποντας την κάμερα σε φυσική προέκταση του σώματός του.Στο ντοκιμαντέρ, ο Παλαιστίνιος δημιουργόςεπιστρέφει στη γενέτειρά του, τη Γιάφα, με σκοπό να αναβιώσει την ιστορία ενός τόπου που δεν υπάρχει πια, με πρώτη ύλη τα πλάνα από τις ισραηλινές και αμερικανικές ταινίες που γυρίστηκαν στην περιοχή την περίοδο 1960-1990. Αφαιρώντας τους πρωταγωνιστές από το πρωτογενές υλικό, το Recollection μετατρέπεται σε ένα βιωματικό όνειρο που ζωντανεύει το παρελθόν σε ένα σπαρακτικό παρόν.Με αφηγηματικό άξονα τα πανίσχυρα λόγια του συγγραφέα και στοχαστή Τζέιμς Μπόλντουϊν (1924-1987), μίας από τις πιο χαρισματικές φωνές της «μαύρης διανόησης», και οδηγό το μεθυστικό voice over του Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, το υποψήφιο για Όσκαρτουανατέμνει το γενεαλογικό και ανεπούλωτο τραύμα του αφροαμερικανικού πληθυσμού στις ΗΠΑ, φωτίζοντας και αθέατες διαδρομές ενός θεσμικού και εθιμικού ρατσισμού.H ταινία) της Νούρια Χιμένεθ συνενώνει τα προσωπικά ημερολόγια της Βίβιαν Μπάρετ με το υποβλητικό οπτικό υλικό του Λέον Μπάρετ από το διάστημα 1940-1960. Το ντοκιμαντέρ υφαίνει μια πλούσια αφήγηση που διατρέχει κάδρο προς κάδρο και στιγμή προς στιγμή τρεις δεκαετίες που άλλαξαν τον κόσμο μας, σε μια συναρπαστική διαπλοκή του προσωπικού με το οικουμενικό, των ιστορικών γεγονότων με τις αθέατες όψεις της καθημερινότητας.Στοτουπαρακολουθούμε σπάνιο και σε μεγάλο βαθμό αδημοσίευτο μέχρι πρότινος αρχειακό υλικό από την κηδεία του Ιωσήφ Στάλιν, στις 5 Μαρτίου 1953 – ένα γεγονός που συγκλόνισε τη Σοβιετική Ένωση και αποτέλεσε την κορύφωση μιας σχεδόν μεταφυσικής προσωπολατρείας. Μέσα από την εξονυχιστική καταγραφή του «Μεγάλου Αποχαιρετισμού», όπως είχε χαρακτηριστεί τότε από την Pravda, βυθιζόμαστε στα ενδότερα του παραλογισμού και των μηχανισμών χειραγώγησης του καθεστώτος.Χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από ταινίες της περιόδου 1990-2018, τοτηςταλαντεύεται ανάμεσα στο κινηματογραφικό δοκίμιο και το σινεφίλ ντοκιμαντέρ, αμφισβητώντας την «αθωότητα» της τσάντας στον ιρανικό κινηματογράφο. Ένα χαμηλόφωνο μανιφέστο για την αφανέρωτη καταπίεση της γυναικείας ταυτότητας και επιθυμίας, που διερευνά το πώς μιλούν ή αποσιωπούν οι εικόνες, υπενθυμίζοντάς μας τη σπουδαιότητα του τετριμμένου και της λεπτομέρειας.Τοτηςείναι ένα ιδιόμορφο και υβριδικό κινηματογραφικό δοκίμιο με φεμινιστικούς απόηχους, με πρώτη ύλη μια σειρά από ερασιτεχνικά ταξιδιωτικά ημερολόγια, γυρισμένα από γυναίκες σε διάφορα μέρη του πλανήτη κατά την περίοδο 1920-1950. Με το γυναικείο βλέμμα στη θέση του οδηγού, η ταινία αποσυνθέτει το πατριαρχικό μοντέλο του άνδρα εξερευνητή, αναρωτιέται φωναχτά για τα έμφυλα στερεότυπα του αρχείου και περιδιαβαίνει κόσμους του παρελθόντος με όχημα τον κινηματογραφικό φακό.Η βωβή ταινίατουσκιαγραφεί ένα ηχηρό πορτρέτο της ιστορίας, των ελπίδων και του –δυστυχώς επαναλαμβανόμενου– δράματος της Ευρώπης του 20ού αιώνα. Το τρένο εξυψώνεται σε κάτι πολύ βαθύτερο από ένα απλό μέσο μεταφοράς και μετακίνησης: μια μηχανή σε αέναη κίνηση, ένα ατελείωτο πήγαινε-έλα από ματαιώσεις και προσδοκίες, μια κιβωτός ιστοριών και τραγωδιών, σε ένα ποιητικό ταξίδι στα άδυτα της ευρωπαϊκής ψυχής.Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους θα προβληθεί το ντοκιμαντέρτου Βασίλη Δούβλη. Αντλώντας υλικό από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το ντοκιμαντέρ διερευνά το «ψαλίδι» στον ελληνικό κινηματογράφο την περίοδο της δικτατορίας (1967-1974). Βασισμένο σε άγνωστα μέχρι τότε αρχεία της Χούντας, τα οποία φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει την εγγενή φαιδρότητα της λογοκρισίας αλλά και το ζοφερό κλίμα μιας ολόκληρης εποχής.Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθεί και μια σειρά από desktop ντοκιμαντέρ, που αποτυπώνουν μια νέα εποχή στο είδος, μετατρέποντας το διαδικτυακό υλικό σε αυτόνομο κινηματογραφικό έργο.Τοτουεμβαθύνει στη σύγχρονη πολιτική της κινούμενης εικόνας, με αντικείμενο μελέτης το μπλοκμπάστερ Τρανσφόρμερς 4: Εποχή αφανισμού (2014). Μια συναρπαστική συρραφή από ερασιτεχνικό υλικό σε κινηματογραφικά σετ, επίσημα τρέιλερ και ειδησεογραφικά ρεπορτάζ, που ρίχνει μια διεισδυτική ματιά στην επίδραση του Χόλιγουντ στις ζωές όλων μας, αλλά και στην υπερβατική σύγχρονη λατρεία των CGI οπτικών εφέ.Στοτουτο υλικό από μια κάμερα που έχει τοποθετηθεί κρυφά στην πύλη ενός κινεζικού εργοστασίου επανανοηματοδοτείται μέσα από την ένταξή του σε μια κινηματογραφική γενεαλογία, με σημείο αφετηρίας την ταινία Η έξοδος από το εργοστάσιο Λυμιέρ. Συνομιλώντας με το Workers Leaving the Factory (1995) του Χαρούν Φαρόκι (που προβάλλεται επίσης στο αφιέρωμα του Φεστιβάλ) η ταινία ξεδιπλώνει έναν αιώνα στιγμών από το ευρωπαϊκό, αμερικανικό και κινεζικό σινεμά, διατυπώνοντας παράλληλα ένα αιχμηρό κοινωνικό σχόλιο.Τοτηςείναι μια υπνωτιστική μείξη χορού, αρχειακού υλικού και διαδικτυακών βίντεο, η οποία συμπτύσσει παρελθόν και παρόν σε ένα ευρηματικό και παλλόμενο πορτρέτο της παλαιστινιακής καθημερινότητας. Ένα κολάζ ρυθμικής αταξίας και φρενήρους κίνησης, που μετατρέπει το σινεμά σε πράξη ζωντανής μαρτυρίας και αντίστασης, με πρωταγωνιστές τις γυναίκες και τα παιδιά της Παλαιστίνης, που επιλέγουν –μολονότι περικυκλωμένοι από τον θάνατο– εμφατικά τη ζωή.Τοτουκαταγράφει τις άυπνες νύχτες μιας ομάδας ακτιβιστών, καθώς παρακολουθούν τις εφιαλτικές ειδήσεις από την Παλαιστίνη και την ευρύτερη περιοχή. Ένα αγωνιώδες και κατεπείγον ημερολόγιο οθόνης, ακριβώς στο σημείο τομής ανάμεσα στο χαοτικό ψηφιακό τοπίο της εποχής μας και την αδήριτη βία της σύγχρονης αποικιοκρατίας. Στις οθόνες και στους δρόμους της αντίστασης, η «ευτυχία» παλεύει να βρει τον δικό της επώδυνο δρόμο.