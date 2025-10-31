Ημερολόγιο Καλοτυχίας: Οι αξίες της ζωής
Ημερολόγιο Καλοτυχίας: Οι αξίες της ζωής

Οι αξίες δεν είναι απλώς αρχές ή ιδανικά, αλλά ιδέες που μας καθοδηγούν σε κάθε μας βήμα

Ημερολόγιο Καλοτυχίας: Οι αξίες της ζωής
Όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί που άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους μέσα στην ιστορία, είναι επειδή τίμησαν τις ανθρώπινες αξίες και τις εφάρμοσαν ζώντας αφοσιωμένοι σ’ αυτές.

Οι αξίες δεν είναι απλώς αρχές ή ιδανικά, αλλά ιδέες που μας καθοδηγούν σε κάθε μας βήμα. Οι αξίες είναι σαν μια πυξίδα που οδηγεί τις πράξεις μας και τις βαθύτερες επιθυμίες μας. Είναι επιλογές για το πώς θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας και τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.

Το ημερολόγιο Καλοτυχίας 2026 των Εκδόσεων Μύρτος μας καλωσορίζει στον κόσμο των αξιών. Ο σεβασμός, η αγάπη, η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, η ευγνωμοσύνη, η ελευθερία, η τιμιότητα, η υπομονή είναι μερικές μόνο από τις αξίες που ενδυναμώνουν τις σχέσεις μας με τους άλλους, είναι αυτές που διαμορφώνουν την ταυτότητά μας και μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της καθημερινότητας.

Μαζί με το ημερολόγιο δίνεται δώρο το γούρι της χρονιάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μύρτος» σε όλα τα βιβλιοπωλεία

